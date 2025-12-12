Seis detenidos acusados de robar en una vivienda de Callosa d'en Sarrià (Alicante)

Seis detenidos acusados de un robo con fuerza en el interior de una vivienda en Callosa d'en Sarrià - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Callosa d'en Sarrià (Alicante), han detenido a seis personas de entre 22 y 63 años presuntamente relacionadas con un robo con fuerza en el interior de una vivienda situada en una partida rural de este municipio.

En el operativo se ha intervenido, además, un arma de fuego corta que se encontraba entre los efectos de los arrestados, según ha informado la Benemérita a través de un comunicado.

Los hechos ocurrieron en octubre, cuando varios ciudadanos alertaron por teléfono de la presencia de individuos desconocidos que supuestamente merodeaban una vivienda y que, después, habían accedido a su interior.

A su llegada, los agentes comprobaron que el inmueble presentaba signos "evidentes" de haber sido forzado, con alimentos, objetos personales y diversos enseres de los residentes esparcidos por el interior.

En la vivienda fueron localizadas cuatro personas que, de acuerdo con el instituto armado, se negaron a abandonarla y mostraron una actitud "no colaborativa" con los agentes, por lo que estos adoptaron las medidas para garantizar el control y la seguridad de la intervención.

Durante la inspección, se localizó un arma de fuego corta entre las pertenencias de los presuntos implicados, cuyo origen se encuentra actualmente en fase de investigación, ha apuntado la Benemérita.

Con ello, la Guardia Civil detuvo a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en interior de vivienda. Los acusados fueron informados de sus derechos y trasladados a dependencias policiales para la correspondiente instrucción de diligencias.

Horas más tarde, en el marco de la misma operación, fueron arrestadas otras dos personas en Callosa d'en Sarrià, al confirmarse su implicación en los hechos, según la Benemérita. Durante esta fase se recuperaron cuatro vehículos que presuntamente habían sido sustraídos del interior de la vivienda.

En paralelo, se ha abierto una investigación específica sobre el arma intervenida, dado que existen "indicios" de que alguno de los detenidos pudiera estar implicado en un delito de tenencia ilícita de armas.

EN LIBERTAD CON MEDIDAS CAUTELARES

Los seis detenidos, que cuentan con antecedentes por delitos contra el patrimonio y las personas, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia del partido judicial de La Vila Joiosa, que ha decretado su libertad con la imposición de medidas cautelares mientras continúan las investigaciones.