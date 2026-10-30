Seis investigados por realizar grafitis en trenes durante la dana 2024 en Picassent

Agente de la Guardia Civil de Valencia en tareas de investigación - OPC

VALÈNCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a seis personas y busca a otras dos por presuntamente realizar grafitis en los convoyes que quedaron parados durante la dana de 2024 en la localidad valenciana de Picassent, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los hechos fueron denunciados por la empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), que detectó que los convoyes que quedaron detenidos con motivo de la dana del 29 de octubre de 2024 habían sido vandalizados. Los autores aprovecharon la parada de funcionamiento en los apeaderos de Picassent, Omet y Espioca.

La investigación tuvo un primer gran impulso con la colaboración por parte de personal de seguridad privada de FGV que ayudó a identificar parte de los 'tags'. Estos son una suerte de firmas en el argot del grafiti que permite identificar a los 'artistas' con su 'obra'.

La investigación a través de redes sociales fue clave, ya que los propios autores subían contenido a redes sociales en los que se podían identificar los 'tags'. A ello se suma la colaboración con otros cuerpos policiales, que junto con las otras pesquisas permitieron descubrir, uno tras otro, la identidad de todos aquellos que causaron 23.900 euros en daños al cubrir los vagones con las pintadas.

Finalmente, entre el 5 de mayo y el 14 de octubre de este año, tras meses de investigación, se abrió una investigación a seis personas por estos daños. Además, los agentes continúan la búsqueda de otras dos personas por estos mismos hechos. Se trata de ocho hombres, de entre 19 y 33 años --todos salvo uno de nacionalidad española--.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Picassent. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Picassent, Plaza número 1.