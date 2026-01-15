Seis sociedades musicales protagonizan la nueva edición del ciclo Bandes a les Arts

Seis sociedades musicales protagonizan la nueva edicion del ciclo ‘Bandes a Les Arts - FSMCV

VALÈNCIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) y el Palau de les Arts ponen en marcha una nueva edición de Bandes a Les Arts, un ciclo consolidado que acerca el talento de las sociedades musicales valencianas al escenario del coliseo valenciano, en diálogo con su programación artística.

En esta edición, seis sociedades musicales valencianas serán las protagonistas del ciclo, que se desarrollará entre enero y mayo. Como es habitual, los conciertos se celebrarán en domingo, con un programa doble que incluye una actuación por la mañana, a las 12 horas, y otra por la tarde a las 17 horas.

Bandes a Les Arts arrancará el próximo domingo 18 con la participación de la Unión Artística Musical de Montroi (12 horas) y la Joventut Musical d'Albal (17 horas), detalla la FSMCV.

La siguiente cita tendrá lugar el domingo 8 de febrero con los conciertos de la Asociación Cultural Banda La Lira de Cheste (12 horas) y el Centre Artístic Musical de Xàbia (17 horas).

El ciclo se cerrará el domingo 10 con la actuación de la Societat Musical Barri de Malilla (12 horas) y la Unión Musical Santa Cecilia de Onda, que pondrá el broche final a esta edición con su concierto a las 17 horas.

Se trata de uno de los proyectos estables de colaboración entre la FSMCV y el Palau de les Arts, al permitir que las sociedades musicales federadas actúen en uno de los principales escenarios culturales de la Comunitat Valenciana y acerquen su trabajo a nuevos públicos.

Las bandas participantes interpretarán repertorios vinculados a la programación de Les Arts, en un ejercicio de diálogo entre la música bandística y la oferta lírica y sinfónica del auditorio. Para su selección se han valorado aspectos como la calidad artística de las propuestas, la coherencia del repertorio con la temporada del coliseo y la aportación de valores culturales y sociales propios del movimiento de sociedades musicales.

Los conciertos son de acceso gratuito, previa reserva de entradas a través de la web del Palau de les Arts o en taquilla.