Seleccionan 19 proyectos para el octavo Laboratorio de Proyectos de Ficción del Festival de Alicante

Premiados en el Laboratorio de Proyectos de Ficción del Festival de Alicante 2025 - FESTIVAL DE CINE DE ALICANTE

ALICANTE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19 proyectos participarán en la nueva edición del Laboratorio de Propuestas y Presentación de Proyectos de Ficción promovidos por el Festival Internacional de Cine de Alicante e Impulsalicante, la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante.

Los trabajos, seleccionados de entre más de 200 recibidos, serán defendidos por sus autores ante profesionales del sector durante las jornadas que dura este certamen, que se enmarca dentro de las actividades paralelas de la 23 edición del festival, detallan los organizadores de la iniciativa en un comunicado.

El taller está dirigido a productores, directores, guionistas o cualquier persona con un proyecto de ficción tanto serie o largometraje para analizar su proyecto. Se desarrollará entre el 25 y el 29 de mayo de mayo de forma presencial en las instalaciones de Puerta Ferrisa.

Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Fundación SGAE, "se ha consolidado y crece año a año para dar la oportunidad de emprender, formarse y exponer sus proyectos audiovisuales a los nuevos creadores, generando un punto de encuentro de la industria cinematográfica alicantina y nacional", detallan sus impulsores.

4 SERIES Y 15 LARGOMETRAJES

En concreto, los 19 proyectos seleccionados, entre los que destacan cuatro series y 15 largometrajes, son 'El último hombre bala', de Nerea Úbeda; 'Alegría de Los Cortés', de Alberto Heredia; 'Cenizas', de Daniel Utrilla; 'Churras con merinas', de Sergio Alonso; 'Luz', de Jorge Sánchez; 'Destiempo y espacio', de Francisco Crescimbeni; 'El desconcierto', de Reyes Valenciano; 'El hombre sin rostro', de Samuel Quiles y Claudio Cerdán; 'La mies tumbada', de José Luis Iglesias; 'Pa Paula', de Aida Gren y Marta Ros; 'Ruido oculto', de Juan Pato; 'Siete vestidos negros', de Max Deniam; 'Once contra una', de María Vanacloig; 'Bis', de Carlos Bigorra; 'Briseila', de Alberto Corcoles; 'Índigo', de Mia Martin y Stefani Franco; 'La mujer de los peces', de Eliana Niño, y 'Nunca estuviste aquí', de Constanza Pérez y Vivas de Marta Eguias.

El director del certamen, Vicente Seva, ha manifestado su "satisfacción" ante la "calidad" de los proyectos presentados: "Un año más nos pone muy difícil la selección. Es además un orgullo ver cómo crece el interés por este laboratorio y todas las charlas, mesas redondas y actividades que se organizan".

Por su parte, la concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España, y responsable de Impulsalicante, ha manifestado: "Impulsamos el Laboratorio de Proyectos de Ficción con el objetivo de apoyar el talento y fomentar el emprendimiento audiovisual".

"El apoyo a la industria del cine es una vertiente estratégica del Ayuntamiento de Alicante, un sector dinámico y con mucho potencial para el desarrollo económico y la generación de empleo que tenemos que seguir respaldando con acciones como está orientada a la generación creativa de la industria audiovisual y que proyecta el potencial de la ciudad con hitos como Festival Internacional de Cine de Alicante y la producción cinematográfica de los estudios de la Ciudad de la Luz", ha agregado.

Por su parte, el coordinador del laboratorio, Luis María Ferrández, ha explicado que los organizadores están "profundamente orgullosos de la calidad y la cantidad de los proyectos" que llegan cada año.

"En esta ocasión, hemos elegido 19 proyectos de entre los 217 recibidos. Se han seleccionado once proyectos de hombres y nueve de mujeres, pero siempre atendiendo única y exclusivamente a los criterios de calidad narrativa y técnica de cada uno de los proyectos", ha agregado.

Y ha continuado: "Estos 19 proyectos se presentarán ante una mesa de ponentes que darán el 'feedback' a cada una de las presentaciones y competirán entre el jueves 28 y el viernes 29 por los diferentes premios que otorga el laboratorio de desarrollo de proyectos de ficción del Festival de Cine de Alicante. Este laboratorio se ha establecido como uno de los grandes referentes tanto a nivel tanto nacional como internacional en lengua castellana".

PREMIOS

Entre los proyectos presentados se entregarán los siguientes galardones: Premio Impulsa al proyecto innovación; Premio À Punt al mejor proyecto de ficción nacional; Premio SGAE al proyecto más original y creativo; Premio Music Library, que otorga tarifa plana limitada a una producción con acceso a los catálogos de música de producción que subedita y distribuye valorado en 1.500 euros; Premio Movibeta, premio de distribución en tarifa plana durante un año a festivales de cine en Movibeta sin tasas, y Premio Welab Premio, con 2000 euros de descuento directo en alquiler de equipos de cámara, lentes y accesorios de Welab.