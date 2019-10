El sello Sirera abre la temporada del Rialto con una 'Dinamarca' "podrida" y ocupada por los nazis

Publicado 01/10/2019 14:44:27 CET

El Teatre Rialto de València abre el próximo 3 de octubre la temporada con el estreno de 'Dinamarca', una obra que habla del bien y el mal a través de unos "personajes podridos" y con la ocupación nazi como trasfondo. El texto lleva la firma de Rodolf Sirera y de su hermano fallecido Josep Lluís --a quien se realiza un homenaje-- y está dirigido por Carles Alfaro. Paula Braguinsky, Sergio Caballero, Cristina García, Enric Juezas, Raúl Navarro y Rebeca Valls integran el elenco.

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha presentado este martes esta producción propia en una rueda de prensa a la que han asistido Rodolf Sirera y Carles Alfaro junto al director adjunto de Artes Escénicas del IVC, Roberto García, y el director del organismo, Abel Guarinos.

La obra transcurre durante los años de ocupación nazi de Dinamarca, donde seis personajes van tejiendo una telaraña de relaciones y conflictos que basculan de la esfera más íntima y familiar a la lucha entre la Resistencia y los grupos paramilitares pronazis, del universo sentimental a la ambición profesional y de los deseos sexuales más escondidos a la crisis de la fe religiosa.

'Dinamarca' cierra la trilogía 'Europa en guerra' de los hermanos Sirera y fue planteada de manera conjunta antes de la repentina muerte de Josep Lluís, por lo que Rodolf la terminó como homenaje a su hermano. "La he escrito como si mi hermano hubiera estado a mi lado, por eso es una obra de los dos", ha expresado el dramaturgo.

Rodolf Sirera ha recalcado que la obra se centra en los conflictos de unos personajes en situaciones "límite" y en cómo "un tejido de mentiras contribuye a mantener una sociedad que, en el fondo, huele a podrido". "Está en un contexto histórico, pero cuenta unos conflictos de unos personajes puestos en una situación límite y cómo un tejido de mentiras, claudicaciones y delitos contribuyen a mantener una sociedad que, en el fondo, huele a podrido", ha subrayado.

El dramaturgo ha recordado una frase de uno de los personajes de la obra --"los podridos somos nosotros"-- para destacar que se trata de una historia de "personajes podridos y fatalidades".

"'Dinamarca' no es una tragedia, es una obra en la que los personajes, movidos por el destino y sus contradicciones, dibujan una situación tan terrible como la ocupación nazi del país. La ocupación no es más que el infierno donde los condenados se mueven", ha apuntado Sirera.

Asimismo, el autor ha enfatizado que tiene carácter actual, pues "los grandes conflictos son siempre actuales", ya que en la obra se muestran abusos, explotación a personas o crisis de valores. "No vivimos en el mejor momento de la historia, ni en el mejor de los mundos", ha lamentado.

En esta pieza --que estará en cartel hasta el 3 de noviembre-- trabajan juntos por primera vez en un texto original Sirera y Alfaro y se trata del montaje en el que "más cómodo" se ha encontrado el dramaturgo, ha confesado.

Por su parte, Alfaro ha indicado que es el espectáculo "más complejo" que ha realizado, pues es una sucesión de instantáneas con 20 escenas que suponen un "rompecabezas de fotogramas", con momentos cruzados e interconexionados "de manera impecable y casi trágica, lo que fuerza un caos malvadamente organizado".

CAMBIOS TEMPORALES

La obra contará con cambios temporales que no son correlativos, hacia detrás y hacia adelante, por lo que Alfaro espera que el espectador "no se angustie", aunque ha precisado que es un espectáculo en el que no han intentado esconder "que es un viaje que hay que tener ganas de hacerlo".

"Necesito que uno tenga interés y ganas de dejarse llevar, no intentar gobernar algo que no vas a poder gobernar. Ves instantáneas, si tiene carácter de imprevisibilidad y presente nadie se pregunta nada", ha señalado Alfaro.

Además, ha añadido que la obra habla "del bien y del mal", en un espectáculo en el que "nadie es libre de la bondad ni de la maldad". "Todos los personajes tienen una doblez, no son de una cara, tienen secretos", ha puntualizado. Asimismo, la obra habla de lo inmoral, moral y amoral, pues "la supervivencia no mira cuestiones morales".

Por otro lado, Roberto García ha destacado que la temporada del Rialto arrancará "de la mejor manera posible" con esta obra, que "dialoga con el presente", lo que genera pensamiento en el espectador. "Puede encontrar conexiones con los momentos convulsos que vivimos en Europa y en el mundo", ha adelantado.

Asimismo, ha detallado que se trata de una obra "de personajes y conflictos en movimiento", tanto por la estructura de saltos temporales como a nivel interno de los personajes, con "tensión implícita".