Semaf convoca cinco nuevos días de huelga en Metrovalencia y TRAM d'Alacant en junio

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VALÈNCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las secciones sindicales de Semaf en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han convocado cinco nuevos días de huelga para el mes de junio en Metrovalencia y Tram d'Alacant, como ampliación de los paros iniciados en marzo y abril.

Así lo ha decidido tras celebrar sendas asambleas de maquinistas en las que se ha decidido "mantener el conflicto por el malestar del colectivo, ante la inacción sobre las propuestas de seguridad operacional y el bloqueo de mejoras profesionales en la negociación del XIV Convenio Colectivo", según ha explicado el sindicato en un comunicado.

En concreto, las jornadas de huelga son los días 2, 4, 9, 11 y 16 de junio de 7.00 a 10.00 horas, de 13.00 a 16.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas.

Semaf ha señalado que sigue defendiendo "cuestiones fundamentales relacionadas con la seguridad en la circulación, la prevención de riesgos laborales y el reconocimiento profesional de la plantilla, aspectos imprescindibles para garantizar un servicio ferroviario seguro, eficiente y de calidad para la ciudadanía".

Para el sindicato, el documento presentado por la dirección de FGV, y que esta "considera definitivo", "lejos de recoger las reivindicaciones planteadas por la representación sindical, incorpora nuevos mecanismos que aumentan la injusticia retributiva entre colectivos y generan una mayor incertidumbre sobre las garantías de futuro laboral y el desarrollo profesional, afectando especialmente al colectivo de maquinistas".

Por ello, Semaf considera "inaceptable que, en lugar de apostar por un modelo basado en la equidad, la seguridad y la profesionalización, se profundice en medidas que perjudican a quienes desempeñan funciones esenciales para la movilidad y la seguridad de los viajeros".

REIVINDICACIONES

SEmaf ha recordado que la convocatoria de huelga responde a 30 reivindicaciones presentadas a FGV en dos Comisiones de Resolución de Conflictos, con diez puntos relativos a la seguridad operacional técnica y 20 puntos relativos al XIV Convenio Colectivo.

Entre otras, incluyen el reconocimiento profesional de los Maquinistas, la "justicia organizacional", la fidelización del personal en puestos con roles críticos de seguridad y la regulación de los sistemas de bolsas de empleo temporal.

MEDIACIÓN ANTE EL TAL

En el marco de este conflicto se ha celebrado este lunes una nueva reunión de mediación ante el Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunitat Valenciana (TAL). Semaf ha indicado que ha acudido "con plena voluntad de alcanzar un entendimiento" y que ha planteando al equipo mediador una propuesta orientada a mejorar la seguridad operativa, técnica y normativa.

El próximo 27 de mayo tendrá lugar una nueva reunión ante el tribunal de arbitraje, a la que el sindicato acudirá por tercera vez "con una actitud responsable y con la firme voluntad de reconducir la negociación hacia aspectos fundamentales tanto para la plantilla como para los usuarios del servicio público ferroviario".

"Nuestro objetivo sigue siendo alcanzar un acuerdo justo y equilibrado que permita mejorar las condiciones laborales, reforzar la seguridad operativa y garantizar un futuro profesional digno para todos los trabajadores y trabajadoras de FGV", ha asegurado.