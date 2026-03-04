Semaf convoca huelga en Metrovalencia y TRAM en Fallas "en defensa de la seguridad y la justicia organizacional"

Archivo - Estación de Rafelbunyol de Metrovalencia - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Secciones Sindicales del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) han convocado un primer calendario de movilizaciones en MetroValencia y Tram de Alicante, durante nueve y seis jornadas respectivamente que coincidirán con los días principales de la semana fallera, "en defensa de la seguridad y la justicia organizacional", y después de "haber agotado las vías de negociación establecidas en las respectivas comisiones de conflictos cursadas por los maquinistas así como ante el Tribunal de Arbitraje Laboral".

En Metrovalencia la huelga está convocado los días 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 y 26 de marzo. Del 14 al 19, las horas de la protesta están fijadas desde las 0.00 a las 2.00 o 2.30, entre las 11.11 a 15.15/16.30 y de 20.00/21.30 a 22.30/23.59 horas, según los días, con excepción del 13 (11.00 a 15.00 y de 21.00 a 23.59) y el 24 y 26 (de 6.00 a 9.30; de 12/12.30 a 16/16.30) y de 20/20.30 a 22.30/23.00 horas).

En el TRAM de Alicante, el horario de la huelha será el mismo --de 7.00 a 10.00, de 13.00 a 16.00 y de 19.00 a 21.00 horas-- los días 13, 16, 18, 20, 24 y 26. Se trata de primer calendario de paros conjunto, según ha informado en un comunicado.

El sindicato explica que en la negociación ha instado a la dirección de FGV "a atender las carencias de seguridad y a garantizar un trato justo para los maquinistas en la negociación colectiva, de forma que se ponga de relieve la importancia de las funciones de los puestos con roles críticos de seguridad, cuya negociación sigue en vía muerta".

Desde Semaf denuncian "la falta de interés de la dirección, que no ha estimado oportuno siquiera intentar el diálogo en ninguno de los foros posibles para ello" y considera que FGV "se encuentra instalada en una visión que menosprecia el trabajo que realizan los maquinistas, reduciendo la importancia del último eslabón en materia de seguridad y normalizando situaciones que se producen a diario y que no deberían producirse".

Según el secretario de Ferrocarriles Autonómicos, José Javier Bleda, supone "asomarse a la gestión del ferrocarril como se gestionaba hace décadas, negando constantemente la relevancia de los roles críticos de seguridad y el respeto por la seguridad desde un enfoque organizacional, técnico, instrumental, formativo y profesional".

PETICIÓN DE MEJORAS

Dentro de los aspectos relacionados con la seguridad, Semaf ha propuesto a la dirección una serie de mejoras en infraestructuras; eliminación de riesgos y factores de riesgo operacionales; mejor identificación de las señales y de los propios enclavamientos; mejora de los sistemas de iluminación de las zonas tranviarias y ferroviarias; actuaciones necesarias en las cabinas de conducción, tanto para las funciones del maquinista como en beneficio del pasaje; protocolos ante situaciones excepcionales --como subraya que reividicaban "antes de la dana"-- así como mejoras en los procesos de formación, tanto de entrada como de habilitación e impartición de prácticas, entre otras cuestiones.

Desde Semaf destacan que todas las medidas que reivindican, incluidas las profesionales, "suponen directa o indirectamente mejoras en el campo de la profesionalización y de la seguridad". Como ejemplo, exponen la situación dada con el protocolo ante fenómenos climatológicos adversos pedido "desde hace años" por los maquinistas que, finalmente, "tuvo como repercusión el día de la dana y que tras la denuncia del sindicato la propia autoridad laboral aclaró que "no hubo medidas para evitar daños a empleados de FGV".

El sindicato denuncia que se llevan "arrastrando durante demasiado tiempo situaciones anómalas --limitaciones temporales de velocidad, funcionamientos defectuosos de nuevos enclavamientos, problemas con equipos embarcados e infraestructura, deterioro del material móvil actual, etc-- hasta el punto de haber 'normalizado' las situaciones degradadas, siendo la tónica habitual lo que debería ser excepcional: retrasos, supresiones de circulaciones y averías constantes".

Para el sindicato, una mejora en estos aspectos "repercutiría en beneficio tanto de los trabajadores de FGV como de sus viajeros". Según Bleda, la situación conlleva a su vez un "aumento crítico del estrés y la ansiedad volcada en el maquinista, al que se le exige cumplir unos horarios en situaciones imposibles de gestionar y en una infraestructura que no está pensada desde su óptica, al que se le introducen toda una serie de factores de riesgo de los que, en todo caso, acaba siendo siempre responsable".

Sobre la negociación colectiva, Semaf reclama para los maquinistas --al igual que para los demás colectivos que desempeñan puestos con roles críticos de seguridad y/o una disponibilidad horaria de alta rotación-- una clasificación profesional "basada en la justicia organizacional y un reconocimiento justo de sus funciones, de forma que se incentive la permanencia y fidelización en la categoría".

Asimismo, Semaf considera justo que en la negociación colectiva se reconozca "la responsabilidad civil y penal inherente al puesto, así como la turnicidad, la falta de conciliación familiar y personal, la alta exigencia de condiciones físicas y psíquicas, y la alta exposición a sanciones, frente a otros puestos que tienen poca o nula responsabilidad, turnos de trabajo estables, flexibles y mayor facilidad para la conciliación".

INTERSINDICAL

Por su parte, Intersindical ha lamentado en un comunicado la "degradación del servicio en FGV" con "numerosas" averías por problemas en la infraestructura de vía, en los sistemas electrónicos de los enclavamientos, en el mantenimiento de las señales que regulan la circulación de los trenes, en la falta de repuestos o por falta de personal, que "implica la modificación sistemática de los turnos de trabajo y la supresión de los descansos del personal, lo que hace insostenible el mantenimiento de una explotación regular y segura".

Para este sindicato, es "inaceptable que el personal de conducción de trenes y tranvías inicien sus servicios todos los días con boletines de órdenes e informaciones en los que se describen innumerables incidencias de las líneas por las que circulan, averías que además son recurrentes durante semanas y meses".

Como ejemplo cita "constantes incidencias" provocadas por el enclavamiento de Picanya recientemente puesto en funcionamiento tras la reconstrucción de ese tramo de la vía a consecuencia de la dana del pasado 29 de octubre de 2024 en su afectación a las líneas 1,2 y 7. Según denuncia, en esta obra realizada por una empresa externa a FGV, el personal de FGV "no ha recibido formación ni posee información necesaria sobre su funcionamiento".

También cita los "numerosos fallos en los recientes enclavamientos de las líneas 4,6,8 y 9 en donde, además, el sistema de seguridad de ayuda a la conducción no está operativo al 100%, lo que provoca numerosos retrasos, fallos en la señalización vertical que han de interpretar los/las maquinistas, etc".

Según IntersindicaL, esta situación "está provocando absentismos por incapacidad temporal de casi el 40% en colectivos como el de gestión del tráfico centralizado encargado de supervisar y regular la circulación de trenes y tranvías".

Asimimso, denuncia "la pasividad y olvido en el mantenimiento de la infraestructura de vía" que hacen que la antigüedad de algunos de los equipos de desvíos (agujas) "daten de la inauguración del tranvía, es decir, más de 30 años", que generan "averías que a su vez provocan retrasos en la regularidad de las circulaciones, todo ello, pese haberse hecho una inversión multimillonaria en enclavamientos electrónicos y al olvidarse de elementos tan esenciales para la seguridad como son las agujas".