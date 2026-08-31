Predicción del tiempo de este lunes 31 de agosto de 2026 - AEMET

VALÈNCIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La semana arranca en la Comunitat Valenciana con nubes bajas, mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el litoral, se esperan intervalos de nubes bajas y en el resto, cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas a últimas horas. Por su parte, soplará viento flojo de dirección variable por la mañana, que tenderá al mediodía a flojo a moderado de componentes sur y este.

Respecto a las temperaturas, las mínimas experimentarán ligeros ascensos o se mantendrán sin cambios y las máximas, descensos en Valencia e interior de Castellón y en el resto sin cambios.

Así, las máximas alcanzarán los 31 grados en Castelló de la Plana y se quedarán en 30º en Alicante y 29º en València, mientras que las mínimas rondarán los 21º en las tres capitales de provincia.