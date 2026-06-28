La semana se despide con aviso amarillo en Alicante y Valencia por lluvias y tormentas

Archivo - Tormenta con granizo en imagen de archivo - AYTO ZARRA - Archivo

VALÈNCIA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La semana se despide con el interior Alicante y de Valencia en aviso amarillo a partir de las 13 horas por lluvias y tormentas que pueden dejar una precipitación acumulada de 20 l/m2 en una hora, según Aemet.

Así, este domingo la Comunitat Valenciana amance con el cielo poco nuboso o despejado, aumentando al mediodía a nuboso en el interior, donde serán probables chubascos ocasionalmente con tormenta, sin descartar que sean localmente fuertes en el interior de Valencia.

En concreto, se ha activado la alerta amarilla por lluvias en el interior de Valencia y Alicante y por tormentas además de en el interior en el litoral norte de Alicante y en el litoral sur de Valencia que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes asociado.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o irán en ligero ascenso; mientras que las máximas bajarán en el interior de Valencia, e irán en ligero ascenso en puntos del litoral y sin cambios en el resto. El viento soplará flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, predominando por la tarde la componente este con intervalos de moderado.