El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, y la alcaldesa de València y cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia, María José Catalá, durante una reunión con representantes del sector cultural - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado que en la formación están "muy contentos" con las encuestas de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, dado que les "suena bien" lo que pronostican, pero ha pedido no conformarse porque los 'populares' tienen que llegar antes de la cita con las urnas "a más gente que quiere un cambio profundo" en España. "Queremos más, necesitamos más respaldo", ha señalado.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, tras participar este lunes en València en una reunión con representantes del sector cultural, a la que también ha asistido la alcaldesa de València y cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia, María José Catalá, entre otros representantes 'populares'.

Preguntado por las encuestas de los últimos días, Borja Sémper ha indicado que estos estudios "hoy día no son una foto fija". "Nosotros estamos muy contentos cuando vemos las encuestas, pero no nos conformamos. Queremos más, necesitamos más respaldo", ha indicado.

A su juicio, "el cambio que necesita España es de tal profundidad y las reformas que necesita ese país para salir del pozo en el que nunca debíamos haber entrado es tan grande que necesitamos más apoyo social". Por ello, Sémper ha asegurado que en esta segunda y última semana de campaña electoral los 'populares' van a "interpelar y pedir a los ciudadanos que nos den su respaldo" el próximo 29N.

"Que esta ola de cambio y de esperanza crezca. Que esta ola de cambio y esperanza agregue a más gente, a más ciudadanos que quieren un cambio en España, un cambio profundo. Por lo tanto, lo que vemos en las encuestas nos suena bien, pero no nos conformamos, queremos más", ha expresado el vicesecretario de Cultura y portavoz del PP.