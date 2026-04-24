La Senda del Poeta Miguel Hernández arranca en Orihuela (Alicante) con polémica por la financiación

Archivo - Imagen de archivo de Miguel Hernández - FUNDACIÓN MIGUEL HERNÁNDEZ - Archivo

ALICANTE, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Senda del Poeta, iniciativa que pretende rendir homenaje a la figura del poeta de Orihuela (Alicante) Miguel Hernández, ha comenzado este viernes el itinerario de su 30 edición, marcada por la polémica sobre su financiación.

La propuesta, organizada por la Fundación Cultural Miguel Hernández junto con la plataforma Tu Pueblo y el Mío, recorrerá hasta el domingo, durante tres jornadas, además del municipio oriolano, Redován, Callosa de Segura, Cox, Granja de Rocamora, Albatera, San Isidro, Crevillent, Elche y Alicante.

La clausura de esta marcha se desarrollará el último día a las 17.00 horas en la tumba de Hernández, ubicada en el cementerio de Alicante, con la entrega de una corona de laurel y unas palabras de homenaje al poeta, según han explicado los impulsores del acontecimiento.

Esta edición de la Senda del Poeta ha comenzado marcada por la polémica sobre su financiación. En las últimas semanas, tanto entidades como el Ministerio de Cultura del Gobierno de España han lamentado la "pérdida de financiación de la Generalitat Valenciana" a esta iniciativa.

Desde este departamento del Ejecutivo central anunciaron su respaldo a la organización con una ayuda de 40.000 euros "para que este homenaje a Miguel Hernández se siga celebrando", según afirmó el ministro Ernest Urtasun, cuya presencia en el inicio del recorrido estaba prevista en un principio, aunque finalmente su convocatoria fue cancelada por "una causa de fuerza mayor".

ENTIDADES: "FALTA DE APOYO"

La entidad Tu Pueblo y el Mío también criticó los "intentos" del Consell de "vaciar de contenido la Senda y de hacer inviable su celebración en su formato histórico", al tiempo que lamentó la "retirada de financiación y las dificultades administrativas sufridas por la organización".

Esta asociación calificó igualmente la aportación del Ayuntamiento de Orihuela como "vergonzosa" al limitarse, según sostuvo, "a 435 euros para dos urinarios". Del mismo modo, se refirió a la "falta de apoyo económico de la Diputación de Alicante".

IVAJ: "CAMBIO DE FORMATO"

Por parte de la administración autonómica, el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) avanzó la puesta en marcha de "nuevas actividades" para "acercar" la figura del autor oriolano a la juventud valenciana y abogó por una "nueva apuesta" después de que "el sendero por el que discurre la Senda del Poeta haya perdido la homologación por falta de mantenimiento por parte del titular, la Fundación Cultural Miguel Hernández, y que las últimas ediciones hayan estado dirigidas a un público general y no focalizadas en la juventud", indicó.

En este sentido, la Generalitat, a través del IVAJ, concretó precisamente este jueves que prepara la celebración del encuentro cultural 'La juventud del poeta, homenaje a Miguel Hernández' para el próximo octubre, en lo que defendió como un "cambio de formato".

El Consell, que gobierna el PP, también recalcó que, a través de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, mantiene "una subvención de 80.000 euros a la Fundación Cultural Miguel Hernández, que incluye diversas actividades en torno a la figura del poeta".

BALDOVÍ: "PROFUNDA HIPOCRESÍA"

En Orihuela, desde donde ha salido la Senda, la polémica ha centrado declaraciones de representantes políticos. En este sentido, el síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha asegurado que PP y Vox quieren "esconder" la "figura de los poetas del pueblo, la figura de Miguel Hernández".

"Los niños que estudiamos en las escuelas franquistas, conocíamos a Garcilaso, conocíamos a Góngora, pero desconocíamos a los poetas del pueblo. Desconocíamos a Miguel Hernández, desconocíamos a Vicent Andrés Estellés, porque nos lo arrebataban, nos lo ocultaban", ha añadido.

En declaraciones a los medios de comunicación, Baldoví ha afirmado que PP y Vox quieren hacer lo "mismo". "Me parece una profunda hipocresía que, por una parte, el gobierno de la Generalitat intente quitar todas las ayudas a este acto que reivindica la figura del poeta, la memoria del poeta, y que luego algunos se quieran subir al carro de una manera absolutamente hipócrita y querer estar hoy aquí".

"Si les quedara un poco de vergüenza, hoy no vendrían", ha añadido, al tiempo que ha señalado: "Cuando lleguemos a la Generalitat, dignificaremos de nuevo la figura de los poetas del pueblo, dignificaremos nuevamente la figura de Miguel Hernández".

Según Baldoví, en un "país normal" Miguel Hernández "sería de todos". "En este país, desgraciadamente, algunos tenemos que seguir reivindicando como hace 30 o 40 años la figura del poeta del pueblo", ha apostillado.

EL AYUNTAMIENTO DICE QUE APOSTARÁ "MUCHO MÁS"

También ha habido representación del Ayuntamiento de Orihuela, que gobiernan PP y Vox. Desde el grupo 'popular', su portavoz, Víctor Valverde, ha aseverado que su formación da "apoyo" al poeta y se ha referido a que, desde que se conoció que el IVAJ no iba a subvencionar esta edición por razones "más que obvias", desde la administración autonómica se van a impulsar actividades para los "jóvenes" con un "fomento" de la figura de Hernández.

Valverde se ha mostrado "contento" de que este año, "con ese movimiento social", la Senda del Poeta haya salido "adelante", aunque ha reconocido que el consistorio oriolano "seguro" que apostará "mucho más" en "próximas ediciones", "como siempre ha sido". Posteriormente, se ha referido a que esa financiación municipal en esta edición "por supuesto" sigue siendo "insuficiente". Al respecto, ha dicho que el Ayuntamiento es una "máquina" que ha calificado como "muy rígida".

Además, ha mencionado que en esta iniciativa, además de la instalación de aseos por parte del Ayuntamiento, la Concejalía de Emergencias y Protección Civil están "acompañando" durante el itinerario y eso "supone" tener "cuatro funcionarios de Emergencias, los tres días, más el personal de Protección Civil con vehículos equipados". "Eso indudablemente es un gasto", ha remarcado.

El portavoz 'popular' ha deseado a todos los senderistas que tengan un buen recorrido y que todo transcurra con "normalidad", al tiempo que ha abogado por "seguir apostando" por fomentar la figura de Hernández.