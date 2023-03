Senior i El Cor Brutal abrirán oficialmente el Deleste 2023 con un concierto acústico en el Almudín

VALÈNCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Senior i El Cor Brutal ofrecerán el próximo domingo 14 de mayo un concierto especial acústico en el Almudín de València que servirá para abrir la undécima edición del Festival Deleste, que llenará del 19 al 21 de ese mes los Jardines de Viveros con el mejor pop-rock independiente.

The Dandy Warhols, Temple, Elvis Perkins in Dearland, León Benavente o Dorian, además de un directo maratoniano para la jornada final bautizado como Toneladas Rock by Deleste, constituyen la oferta del encuentro.

La actuación de Senior i El Cor Brutal marcará el pistoletazo de salida del nuevo Deleste y significará un paso más en la colaboración del festival con el Palau de la Música, el Almudín y Cultural València (Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de València), dentro de la búsqueda de nuevas propuestas musicales en espacios singulares.

En este sentido, la concejala de Cultura y presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha destacado que el Almudín, "no sólo es la referencia de la música de cámara, sino que es un lugar ideal para disfrutar en pleno centro de València de todo tipo de propuestas musicales de calidad, como la que propone el Festival Deleste con Senior i el Cor Brutal".

Tello ha recordado que ésta es la cuarta ocasión que el Palau de la Música colabora con este importante Festival, ya que "entendemos que, como gestores culturales, tenemos que continuar trabajando para seguir apoyando y ayudando al sector cultural valenciano".

Senior es el álter ego artístico del músico Miguel Ángel Landete (València, 1971), considerado como uno de los grandes iconos del rock alternativo autóctono gracias a sus trabajos junto a su banda de siempre, El Cor Brutal. El directo, en formación de dúo con Landete a la voz y Endika en el piano acústico, avanzará temas de su próximo disco 'POST' y repasará una prolífica trayectoria iniciada en 2009 con el álbum 'L'experiència gratificant'.

"ÍNTIMA Y DIRECTA"

En palabras de la organización, se trata de "una vieja nueva manera de interpretar el repertorio de Senior y su Cor Brutal yendo hasta el tuétano, allí donde las canciones hablan de tú a tú al oyente y aumentan la interacción de una manera íntima y directa con la audiencia". "Con una sensibilidad más europea, menos yanqui. A la manera de Ute Lemper, Kurt Weill o Edith Piaf. Cabaret de pueblo, vodevil valenciano", añaden.

Por su parte, el director del Palau, Vicent Ros, ha incidido en la nueva colaboración con el Festival Deleste, destacando que "la combinación de un entorno histórico como el Almudín, con la música y músicos valencianos, es perfecta para cumplir con los objetivos del Palau de la Música de apoyo a la cultura musical y de potenciar nuestro patrimonio cultural".