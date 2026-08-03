El Seprona sigue "abriendo líneas de investigación" sobre causas "intencionadas" del incendio de Vall d'Uixó

Imagen del PMA en el incendio de la Vall 'dUixó - CONSORCIO BOMBEROS CASTELLÓN

VALÈNCIA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardai Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza, sigue "abriendo líneas de investigación" sobre posibles causas "intencionadas" del incendio declarado en la Vall d'Uixó (Castellón) y que ha arrasado má sde 9.000 hectáreas.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se ha referido a este asunto preguntada por los medios por si hay novedades en las pesquisas sobre el suceso.

"El Seprona está investigando, saben que tenía ya ubicado dos focos en un espacio cercano y se siguen abriendo las líneas de investigación propias de unas causas que, obviamente, no son naturales y que podrían parecer intencionadas", ha manifestado.

La semana pasada ya trascendió que los investigadores han identificado dos focos diferenciados en tiempo y en espacio, cercanos los dos, y que se iniciaron en el monte muy cerca del casco urbano de la Vall d'Uixó, en concreto a los barrios que se desalojaron detrás del de Belcaire.