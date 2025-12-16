Serialparc completa el cartel del próximo 21 de diciembre con Nuevos Vicios, Ferretería Rosario y Biznaga - SERIALPARC

VALÈNCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tras dos 'sold outs' consecutivos con Triángulo de Amor Bizarro y Mujeres, Serialparc cierra su edición de este año con un último concierto que le pone el broche de oro. El domingo 21 de diciembre en el Parc Urbà de Malilla, el ciclo reunirá a tres bandas potentes que refuerzan la apuesta por el talento local y estatal: Nuevos Vicios, Ferretería Rosario y Biznaga.

Nuevos Vicios, banda valenciana emergente, completa el cartel y pone el foco en el talento de casa, ha informado la organización en un comunicado. Formada en 2023, la banda se ha consolidado en la escena indie-rock con un sonido que mezcla guitarras afiladas, influencias del rock alternativo de los 90 y melodías pop pegadizas. Tras varios singles y la publicación de su primer EP homónimo este 2025, Nuevos Vicios se presenta en Serialparc como "una de las propuestas más prometedoras de la escena valenciana actual".

Acompañándolos estará Ferretería Rosario, formación que ha ido ganando reconocimiento por su "sonido único y directo" en la escena independiente, así como Biznaga, "una de las bandas más potentes y comprometidas del panorama alternativo español, conocidas por su punk rock cargado de energía, lirismo urbano y crítica social".

La programación del ciclo, que forma parte de la estrategia València Music City y cuenta con el apoyo de Cerveza Turia y Arroz Dacsa, promueve un ocio urbano sostenible, accesible y en sintonía con el entorno natural. Tras dos conciertos con entradas agotadas, se espera que esta última cita del 21 de diciembre sea otro éxito rotundo, consolidando Serialparc como uno de los proyectos culturales más singulares de la ciudad.

Además, el ciclo anunciará en breve la programación de su próxima temporada a través de sus canales oficiales en redes sociales, una nueva edición que se presenta igual de prometedora y que volverá a llevar la música en directo a los parques.

Serialparc 2025 cierra así un año más de música y comunidad local en los parques de la ciudad, acercando propuestas innovadoras y de calidad a su público y dinamizando culturalmente los barrios de València.