La Serra d'Espadà, un 'pulmón' natural de la Comunitat Valenciana amenazado por el fuego

Helicóptero durante las labores de extinción del incendio forestal, a 26 de julio de 2026, en Betxí, Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Carme Ripollés - Europa Press

CASTELLÓ, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este sábado en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó y que en esto momentos aún avanza sin control ha afectado a la Serra d'Espadà, uno de los 'pulmones' naturales más importantes de la Comunitat Valenciana.

De hecho, la superficie declarada como parque ocupa unas 31.180 hectáreas, lo que lo convierte en el Espacio Natural Protegido de mayor extensión de la provincia de Castellón y el segundo más extenso del territorio valenciano.

Según la información que recoge la Generalitat, el Parque Natural de la Serra d'Espadà se encuentra localizado al sur de la provincia de Castellón, en las últimas estribaciones del Sistema Ibérico y es uno de los espacios naturales mejor conservados de toda la Comunitat Valenciana.

Se trata de un gran macizo montañoso con innumerables fuentes, frescos barrancos y frondosos bosques de alcornoques. Localizada entre las comarcas del Alto Mijares, Alto Palancia y la Plana Baixa, la sierra discurre entre las cuencas de los ríos Mijares y Palancia.

De los 19 municipios implicados, 11 tienen todo su término municipal dentro de los límites del parque natural --Aín, Alcudia de Veo, Almedíjar, Azuébar, Chóvar, Eslida, Fuentes de Ayódar, Higueras, Pavías, Torralba del Pinar y Villamalur--, mientras que los 8 restantes (Alfondeguilla, Algimia de Almonacid, Artana, Ayódar, Matet, Sueras, Tales y Vall de Almonacid), solo están incluidos parcialmente.

Cabe recordar que muchas de las localidades de la zona han sido desalojadas a causa del avance del fuego. En concreto, son ya 18 núcleos poblacionales los que se ha evacuado: Aín, Alcúdia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Vilavella, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar y urbanizaciones de Betxí, y algunas zonas de la Vall d'Uixó, a los que se han sumado esta misma tarde Almedíjar y Azuébar. Además, Betxí y Vall d'Uixó están confinados.

La primera estimación de daños facilitada por las autoridades esta mañana habla de más 4.300 hectáreas arrasadas tras duplicarse durante esta noche el perímetro de las llamas, que llega a unos 40 kilómetros.