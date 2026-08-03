Los servicios de emergencias confían en que el incendio de Vall d'Uixó quede controlado entre hoy y mañana

Árboles frutales quemados en el incendio forestal de Vall d'UIxó. - Ángel Sánchez - Europa Press

VALÈNCIA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo que trabaja en las tareas de extinción del incendio que ha afectado al entorno de la Serra d'Espadà, en al provincia de Castellón, espera que entre hoy y mañana pueda quedar controlado.

Así lo ha manifestado el conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, quien ha explicado que actualmente se ha desplazado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) a la base forestal de Eslida. "Y esperamos tenerlo controlado en el plazo más breve posible, que puede ser hoy o mañana que esté ya controlado, según nos informan los servicios de emergencias", ha apostillado.

El titular de Emergencias, que ha presidido este lunes la reunión de coordinación del Dispositivo Preventivo del Eclipse, ha aprovechado para agradecer "el trabajo magnífico realizado por todos los servicios de emergencia en el incendio de la Sierra de Espadán, que se declaró en la Vall d'Uixó, y también, por supuesto, la colaboración de toda la ciudadanía y la coordinación de todas las administraciones".

Desde primera hora de esta mañana se encuentran trabajando en las labores de extinción del incendio tres unidades de los Bomberos Forestales de la Generalitat, dos Brigadas rurales de actuaciones forestales del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Castellón y dos Brigadas forestales del Consorcio de Valencia, detalla, por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias.