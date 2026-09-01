Los servicios de limpieza del Ayuntamiento de València retiran 750 kilos de residuos del incendio de el saler

Limpieza de servicios municipales en El Saler - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de limpieza del Ayuntamiento de València han retirado 750 kilos de residuos durante los trabajos de limpieza realizados desde que el incendio de El Saler estuvo controlado, el pasado sábado, siguiendo las indicaciones tanto de los Bomberos como de la Policía Local de València. Entre los restos retirados por los servicios de limpieza se encuentran residuos y pinocha, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Los efectivos han limpiado los caminos llenos de pinocha caída de los árboles como consecuencia del viento levantado por el vuelo de los hidroaviones destinados a las labores de la extinción. Asimismo, durante el viernes, el sábado y el domingo se destinaron dos equipos para el reparto de bolsas de los residuos generados así como para su recogida. Asimismo, el pasado sábado se destinaron medios de limpieza y también de retirada de enseres, que trabajaron en el pueblo de El Saler.

Durante todo el fin de semana los equipos de recogida han trabajado en horario nocturno, también siguiendo las indicaciones de los agentes de la Policía y los bomberos. Además, desde primera hora de este pasado lunes se ha estado trabajando para que la zona estuviera "lo más limpia posible" después del incendio. Ha habido medios de limpieza manual asignados, barredora, cisterna y un equipo de retirada de enseres.

Paralelamente a la retirada de los residuos tras el incendio de la Devesa de El Saler, durante estos días los equipos de limpieza y recogida se han "reorganizado" para poder seguir dando servicio a las pedanías afectadas por los cortes de carretera, de forma que el acceso al pueblo de El Saler se realizaba de la forma habitual y el servicio de recogida tanto a El Perellonet, El Palmar y a las urbanizaciones se realizó desde el acceso sur de la carretera CV-500.

Todo ello, además, adecuando los horarios a las indicaciones de Bomberos y Policía Local, de forma que se ha podido mantener el servicio de recogida en estas zonas como si fuera el habitual.