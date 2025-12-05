Servicios Sociales se compromete con el Síndic a agilizar trámites para reducir el "atasco" en valorar la discapacidad

Archivo - Una persona en silla de rueda - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha cerrado su investigación de oficio sobre las "graves demoras" en la valoración de la discapacidad con el "compromiso" de la Conselleria de Servicios Sociales de aceptar "algunas" de las recomendaciones propuestas para atajar el problema, entre ellas, la de reforzar temporalmente el personal y agilizar los trámites para reducir el "atasco" en las valoraciones, ante unas cifras que reflejan que hay 61.000 expedientes pendientes.

Así lo ha anunciado la Sindicatura de Greuges en un comunicado en el que destaca que la valoración oficial del grado de discapacidad es un "paso imprescindible" para acceder a ayudas, prestaciones y derechos sociales. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana, "decenas de miles de personas llevan más de un año esperando a que su expediente sea revisado".

Esta situación ha generado un "gran malestar social" y un "notable incremento de quejas ciudadanas" relacionadas con este problema desde 2024. El defensor del pueblo valenciano propuso nueve recomendaciones a la Conselleria, entre las que destacan la necesidad "urgente" de reforzar los recursos humanos, crear más equipos de valoración, "acelerar" la implantación de la nueva herramienta informática y mejorar la información a los solicitantes sobre los plazos de resolución de sus expedientes.

Servicios Sociales ha aceptado seis de estas recomendaciones, aunque "sin concretar plazos de cumplimiento", apunta el Síndic. La administración autonómica se ha comprometido a la contratación temporal de 24 nuevos profesionales para reforzar los Centros de Valoración y Orientación de Discapacidad en Castellón, Valencia y Alicante; a aprobar una nueva orden reguladora del procedimiento; a acelerar la implantación de una aplicación informática que facilite la gestión y a colaborar con las organizaciones sociales del sector para mejorar la atención y el asesoramiento a las personas con discapacidad.

La Conselleria espera que estas medidas ayuden a reducir el volumen de expedientes pendientes, que supera los 61.000 en toda la Comunitat, según la información que ha proporcionado a la institución que dirige Ángel Luna. Esta cifra "refleja la gravedad de la situación y la necesidad de adoptar medidas eficaces y urgentes".

RECOMENDACIONES RECHAZADAS

Por contra, la administración ha rechazado la recomendación de informar "de manera individual" a cada solicitante sobre el tiempo estimado para la resolución de su expediente, alegando que supondría u"na carga administrativa extra no prevista en la ley", según señala el Síndic.

También descarta crear más equipos de valoración a nivel de departamentos sociales y emitir resoluciones provisionales para quienes están pendientes de revisión, medidas que el Síndic considera "razonables" y "necesarias" para garantizar una buena administración y reducir la "incertidumbre" de las personas afectadas.

Luna ha recordado que el tiempo medio de espera para la valoración de la discapacidad es actualmente de un año y medio. Además, ha anunciado que hará un seguimiento del cumplimiento de las medidas aceptadas.