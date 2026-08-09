Servicios Sociales cubrirá puestos de forma excepcional con personas inscritas en Labora

VALÈNCIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, ha dispuesto un nuevo mecanismo normativo que permitirá acudir de manera excepcional a los listados de personas demandantes de empleo inscritas en Labora para cubrir puestos de trabajo de atención directa a los usuarios en los centros integrados en el sistema valenciano de servicios sociales, siempre que no haya sido posible cubrir estas plazas mediante el sistema de bolsas de sustitución vigentes.

Con esta iniciativa se pretende dar respuesta a aquellas situaciones en las que, a resultas de que en determinadas categorías profesionales las bolsas temporales existentes no han permitido la cobertura de la totalidad de los puestos, se requiere una solución ágil para garantizar la continuidad del servicio de atención directa en sustituciones por vacaciones, permisos, licencias o incapacidad temporal.

Esta medida se articula mediante un nuevo apartado a la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley 4/2021 de la Función Pública Valenciana, incluida en la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat que acompaña al presupuesto del ejercicio 2026.

Para recurrir a este mecanismo, la Conselleria iniciará el procedimiento acreditando mediante informe que no ha sido posible la cobertura del puesto a través de las bolsas vigentes. A partir de esa comprobación, se solicitarán a Labora los listados de personas demandantes de empleo con el perfil profesional adecuado al puesto y atendiendo al ámbito territorial correspondiente.

La selección del personal, ha explicado, se realizará atendiendo al orden de antigüedad como demandante de empleo, correspondiendo a las direcciones territoriales de la Conselleria la selección y formalización de los nombramientos.

En aras de garantizar la "máxima transparencia" en todo el procedimiento, la dirección general competente en materia de función pública facilitará información periódica a la comisión de seguimiento de bolsas de empleo temporal sobre aquellos puestos de trabajo cuya cobertura se haya realizado mediante esta nueva fórmula.