Seur destina 28,9 millones a un centro de 31.800m2 en Alaquàs (Valencia)que gestionará más de 70.000 paquetes al día

Toni Saura Martín, alcalde de Alaquàs; David Sastre, CEO de SEUR; Susana Camarero Benítez, vicepresidenta de la Generalitat; Benjamín Calzón, Drt. Operaciones SEUR en el nuevo centro de Alaquàs - SEUR

VALENCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Seur ha abierto un nuevo centro de 31.800 metros cuadrados en Alaquàs (Valencia) en el que ha invertido 28,9 millones de euros que gestionará más de 70.000 paquetes al día y supone una infraestructura estratégica con la que la compañía refuerza su presencia y capacidad operativa en la Comunidad Valenciana, según ha informado en un comunicado la compañía.

El centro, que ha sido inaugurado este jueves en una acto en el que han participado la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y Consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero Benítez, el alcalde de Alaquàs, Toni Saura Martín, el CEO de Seur, David Sastre, y el director de Operaciones SEUR, Benjamín Calzón, contará con unos 600 empleados.

Camarero ha señalado que "este nuevo centro demuestra que la Comunitat Valenciana es el gran nodo logístico del Mediterráneo que le convierte en un territorio atractivo para invertir, crecer y crear empleo de calidad porque cada ampliación empresarial y cada nueva inversión generan oportunidades reales para las personas y las familias valencianas".

Asimismo, ha destacado "el compromiso de la Generalitat para seguir tendiendo puentes con empresas que inviertan, crezcan y sigan generando puestos de trabajo estable". Ha agradecido la apuesta por proyectos de esta envergadura dentro de la Comunitat, que son "ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones y empresas permite atraer inversión, consolidar proyectos, aumentar la competitividad y generar confianza".

Camarero ha incidido en que actualmente "vivimos en un momento donde la logística ha dejado de ser únicamente un servicio de transporte para convertirse en uno de los grandes motores de la economía valenciana", y ha añadido que la Comunitat Valenciana "reúne todas las condiciones para liderar ese crecimiento y contribuir a que esta autonomía siga siendo referente de potencial económico y de empleo".

El alcalde de Alaquàs ha destacado que la llegada de SEUR al municipio es el "reflejo claro de la magnífica salud" y ubicación del suelo industrial del municipio y de la "apuesta decidida por un urbanismo productivo que genera riqueza y ocupación real".

"Alaquàs demuestra ser un entorno atractivo, ágil y de confianza para las grandes inversiones, y la puesta en marcha de este centro no solo consolida nuestro liderazgo económico en la comarca, sino que se traduce directamente en bienestar, nuevas oportunidades laborales para nuestros vecinos y recursos económicos que revertirán de nuevo en la mejora de nuestro pueblo", ha añadido.

RED ROBUSTA PARA ABSORBER PICOS DE ACTIVIDAD

Para el CEO de SEUR la apertura de este centro responde a una visión de largo plazo. "No se trata únicamente de aumentar nuestra capacidad, sino de anticiparnos a la evolución del mercado y disponer de una red más robusta, capaz de absorber los picos de actividad y garantizar la efectividad del servicio".

"Con esta inversión reforzamos nuestra preparación para afrontar los retos futuros de la logística y seguir respondiendo con solvencia a la confianza que depositan en nosotros nuestros clientes", ha añadido.

La apertura de estas instalaciones forma parte de la estrategia de la compañía para continuar invirtiendo en innovación e infraestructuras y reforzar su capacidad operativa, según la compañía que ha subrayado que en un contexto en el que la logística se ha convertido en un factor determinante para la competitividad empresarial, el centro de Alaquàs permitirá ofrecer un servicio más ágil, eficiente y preparado para responder a la evolución del mercado.