La SGISE tenía el día de la dana a disposición de la emergencia 72 unidades de bomberos forestales y 155 vehículos

VALÈNCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE) tenía contratados y a disposición de la emergencia el día de la dana 72 unidades de bomberos forestales terrestres (16 de refuerzo) y seis helitransportadas, 45 autobombas, 20 efectivos de personal de logística y 155 vehículos (cinco de refuerzo), según un informe del director técnico operativo de la entidad entregado el pasado viernes en el juzgado que investiga la getsión de las riadas.

Así lo ha trasladado ante la petición de un informe sobre las medidas de refuerzo que, en su caso, se adoptaron en cuanto a material y personal, respecto de bomberos forestales, en previsión de la dana del día 29 de octubre.

La SGISE es la encargada de la gestión del personal y de las necesidades logísticas vinculadas a los servicios de extinción de incendios forestales y emergencias en los términos previstos por la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de protección civil y gestión de emergencias, así como la gestión de los contratos relativos a estudios, proyectos, adquisición o explotación derivadas de las propias necesidades logísticas.

Los recursos de personal y necesidades logísticas que la SGISE gestiona, se ponen a disposición de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, quien, a través de encomiendas de gestión, delega la dirección ordinaria y operativa a los Consorcios Provinciales de Bomberos de Valencia y Castellón, mientras Alicante ostenta la dirección operativa según lo establecido en los Planes de aplicación.

En el caso de la provincia de Valencia, la dirección operativa del Servicio de Bomberos Forestales se realiza en base al Convenio de colaboración celebrado entre la AVSRE y el Consorcio para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Valencia para la encomienda de gestión de los medios del Servicio de Bomberos Forestales.

En el informe, consultado por Europa Press, se detalla que, en base a sus funciones y considerando que se trata de un servicio autonómico, la SGISE tenía contratados y a disposición de la dirección de la emergencia para el episodio de la dana del 29 de octubre 60 unidades de bomberos forestales terrestres y seis helitransportadas, 45 autobombas, 20 efectivos de personal de logística y 150 vehículos.

En cuanto a los refuerzos, respecto a las unidades de Bomberos Forestales Terrestres y autobombas, el 1 de octubre de 2024 se prorrogó el contrato del personal de refuerzo, cuya finalización estaba prevista para el 30 de septiembre de ese año, por lo que el servicio estaba reforzado en 16 unidades de bomberos terrestres y cinco autobombas más de las que estaban inicialmente previstas en el Servicio de Bomberos Forestales.

RECURSOS MATERIALES

En lo que respecta a recursos materiales para atender este tipo de emergencia, los trabajadores del Servicio de Bomberos Forestales están dotados de trajes de intervención frente a meteorología adversa, botas de agua y guantes de trabajo, además de semimáscaras filtrantes para asegurar la protección respiratoria. También se disponía de vadeadores y pértigas de vadeo, que son asignados a las unidades en función de la movilización.

En la temporada de inundaciones 2024, había siete contratos para este tipo de suministros con distintas empresas cuyo material y equipamiento se distribuyó previamente al inicio del periodo de mayor riesgo de inundaciones.