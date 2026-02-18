El show musical de 'La Reina del Flow' llegará a Roig Arena el 8 de julio

Cartel del show musical de 'La Reina del Flow' - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El show musical de 'La Reina del Flow', "uno de los mayores fenómenos televisivos en la actualidad", hará parada en el Roig Arena el 8 de julio. En el concierto participarán Charly Flow (Carlos Torres), Yoni Trejos (Jay Torres), María José Vargas (Yeimi Montoya), Juan Manuel Restrepo (Charly Flow/Pez Koi), Drama Key (Juan Palau) y Kevin Bury (Cris Vega).

'La Reina del Flow' ha pasado de ser una serie de nicho a convertirse en "un fenómeno mundial", conectado directamente con el auge y la presencia constante de la música latina en todo el globo. Su universo musical, que mezcla distintos estilos, refleja la fuerza de una cultura que en la actualidad marca tendencia y que conecta con públicos de todas las edades. Esta gira será una celebración para todos los fans de la serie y para aquellos que quieran introducirse en este universo. La serie ha llevado la música urbana, el baile y el hedonismo a millones de espectadores a través de 170 episodios.

Las entradas para el concierto de 'La Reina del Flow' salen a la venta este jueves, 19 de febrero, a las 12.00 horas, en la web www.roigarena.com, ha informado la organización en un comunicado.