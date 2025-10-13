Siete científicos de la UV, entre los más citados del mundo, según el ranking de la universidad de Stanford

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis investigadores y una investigadora de la Universitat de València (UV) se encuentran entre los cien más citados de las universidades españolas y los 7.000 más citados del mundo --en base a publicaciones y citas-- en la clasificación que han difundido la Universidad de Stanford y Elsevier BV con el 2% de científicas y científicos más citados a nivel internacional en 2024. En la tabla aparecen un total de 129 científicas y científicos de la institución académica valenciana.

Esta base de datos, Stanford University-World Ranking of Scientists, analiza la información de Scopus, que clasifica las revistas y da un índice de citas. Se basa en la instantánea del 1 de agosto de 2025 con datos actualizados en el año 2024 de 236.313 científicas y científicos que conforman el 2% con más citas del mundo en 22 campos científicos y 174 subcampos.

La clasificación proporciona información estandarizada sobre citas, índice h, índice hm ajustado por coautoría, citas a artículos en diferentes posiciones de autoría y un indicador compuesto.

La base muestra datos del personal científico en dos clasificaciones. Por un lado, de un año concreto (Year 2024, citaciones en 2024); y por otro, a lo largo de toda la carrera investigadora (Career: citaciones desde 1 de enero de 1996 a 31 de diciembre de 2024).

Así, en la primera lista, la de las citas durante el año 2024, aparecen 129 investigadoras e investigadores de la Universitat de València, y en la segunda lista, la del impacto a lo largo de toda la carrera investigadora aparecen 99. Las tablas han sido publicadas por la revista 'Plos Biology'.

Los investigadores más citados de la UV en 2024 son Juli Pausas, especialista en Ecología y evolución de los ecosistemas propensos al fuego, que ocupa la posición 16 en España y la 1.388 en el mundo; Francisco J. Barba, de Química Orgánica y Ciencias de la Alimentación (puestos 24 y 1.914, respectivamente), y Artemi Cerdà, de Geografía Física (51 y 3.891).

Completan la lista la recientemente desaparecida Yolanda Picó, de Química Analítica y Ciencias Ambientales (74 y 5.334); Eugenio Coronado, experto en Química Inorgánica y Nanociencia y Nanotecnología (83 y 6.010). Completan la lista Gustavo Camps-Valls, de Inteligencia Artificial y Procesamiento de Imágenes (90 y 6.444) y Luis R. Domingo, de Química Orgánica y Química Física, en las posiciones 93 y 6.638.

En cuanto a las citas a lo largo de toda la carrera investigadora (de 1960 a 2024), hay un total de 99 investigadoras e investigadores de la Universitat de València en el ranking. Entre los cinco primeros cabe destacar Juli Pausas, 32 en el ranking español; Artemi Cerdà, en el puesto 33; Eugenio Coronado, en el puesto 40 y Yolanda Picó, en la posición 92.