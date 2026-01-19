1043802.1.260.149.20260119113035 Siete detenidos tras desmantelar plantaciones de marihuana en las provincias de Alicante y Tarragona - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de Calafell, han culminado una operación conjunta contra el cultivo ilegal de marihuana que se ha saldado con la detención de siete hombres de entre 26 y 33 años y el desmantelamiento de varias plantaciones de esta sustancia en las provincias de Alicante y Tarragona.

Durante septiembre de 2024, efectivos del Puesto de la Benemérita de Muro de Alcoy localizaron los restos de una importante plantación en la Sierra de la Safor, dentro del término municipal de la población alicantina de Lorcha. Dichas plantas estaban ocultas tras una densa masa arbórea y solo era posible acceder a ellas tras cruzar a pie el río Serpis, según ha indicado el instituto armado en un comunicado.

En las inmediaciones, los agentes detectaron una cabaña artesanal equipada con enseres para la subsistencia autónoma, así como herramientas, productos químicos y otros efectos presuntamente destinados al cuidado de las plantas de cánnabis.

Ante estos hechos, el Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Ibi asumió la investigación y optó por mantener el lugar en las mismas condiciones en que fue hallado, con el objetivo de no alertar a los responsables del cultivo de que la plantación había sido localizada.

Durante julio y agosto de 2025, los investigadores solicitaron apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Alicante, gracias al cual se confirmó la sospecha inicial al detectarse nuevamente, entre la zona arbolada, la presencia de centenares de plantas compatibles con el cultivo de marihuana.

ENTRADA PROHIBIDA EN EL ESPACIO SCHENGEN

El día 2 de septiembre se procedió al desmantelamiento de la plantación y los agentes se incautaron de cerca de 3.000 plantas de marihuana y seis kilos de cogollos, así como documentación y otros efectos que permitieron identificar a los presuntos responsables.

Se trataba varones afincados en distintos municipios de la provincia de Tarragona y que contaban con antecedentes penales en varios países europeos por delitos relacionados con el tráfico de drogas y robos violentos, así como con prohibición de entrada en el espacio Schengen.

A través de diversos protocolos de coordinación policial, se tuvo conocimiento de que, desde comienzos de 2025, la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Comisaría de Policía Nacional de Tarragona investigaba a estas mismas personas por el cultivo de marihuana en el interior de tres viviendas unifamiliares situadas en urbanizaciones de alto nivel económico de las localidades de Calafell, Cunit y Roda de Berà.

Por todo ello, se acordó la creación de un equipo conjunto de investigación entre Guardia Civil y Policía Nacional, que contó con la colaboración de la Policía Local de Calafell. Asimismo, hubo apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad número cuatro de Barcelona, la USECIC de la Comandancia de Tarragona, las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de Alicante y Tarragona, la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Reus, la Policía Científica de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Tarragona, la Unidad de Intervención Policial y el Grupo de Operaciones Especiales de Barcelona.

Tras más de dos meses de gestiones de investigación y una vez plenamente identificados los presuntos integrantes de la organización criminal, el día 25 de noviembre se llevaron a cabo siete entradas y registros en diversos inmuebles de las citadas localidades tarraconenses.

Para ello, se desplegó un amplio dispositivo policial integrado por más de 150 agentes. En el transcurso de los registros, en el sótano de una de las viviendas supuestamente utilizadas para el cultivo, se localizó un zulo habilitado como laboratorio, con maquinaria específica para el secado, tratamiento y transformación de marihuana en polvo de hachís, "el primer laboratorio de estas características detectado en la provincia de Tarragona", según la Guardia Civil.

Como resultado final de la operación, fueron detenidos siete hombres de entre 26 y 33 años de edad, y se desmantelaron tres nuevas plantaciones de marihuana, además de la localizada inicialmente en Alicante.

EFECTOS INTERVENIDOS

En total, se intervinieron 4.300 plantas de marihuana, 12 kilos de cogollos, seis kilos de polen de hachís, 2.000 euros en efectivo, un dispositivo de electrochoque, un arma corta simulada, un inhibidor de frecuencia, un vehículo a motor y diverso material supuestamente utilizado para el cultivo, tratamiento y transformación de la droga.

Los detenidos, junto con los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó la puesta en libertad de todos ellos con la imposición de medidas cautelares.