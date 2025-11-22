Sigue estable la niña de 4 años ingresada tras ser atendida en una clínica dental privada

VALÈNCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La niña de 4 años que fue ingresada en el Hospital Clínico de València tras ser atendida en una clínica dental privada continúa estable, según han confirmado este sábado fuentes de la Conselleria de Sanidad.

La menor acudió el pasado jueves por la tarde a Urgencias del Hospital de la Ribera, en Alzira (Valencia), porque presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la UCI pediátrica del Clínico, donde permanece ingresada.

Se da la circunstancia de que otra niña de 6 años falleció el jueves tras haber sido atendida previamente en la misma clínica dental privada. Esta menor ingresó a las 16.52 horas del jueves en Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y declararon el fallecimiento.

El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha iniciado un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y ha ordenado la suspensión cautelar de la actividad de la clínica.

Por su parte, un juzgado de Alzira ha abierto diligencias previas de investigación sobre el fallecimiento de la niña de 6 años tras ser asistida en la clínica dental.

Tras estos hechos, la propietaria de la clínica manifestó, en declaraciones a À Punt recogidas por Europa Press, que la niña fallecida salió del centro dental "aparentemente bien" y "el anestesista no sabe qué ha podido pasar". Según explicó, a esta menor no se le practicó una operación con anestesia general, sino una sedación que se le puso mediante una vía para extraer unos dientes de leche y ponerle unos empastes. Además, insistió en que la niña se empezó a encontrar mal después y en que no saben "qué ha podido pasar". "Están investigando el lote de la anestesia", concluyó.