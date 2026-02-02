Siloé, Miss Caffeina, Melifluo y Kitai, novedades del Festival Mediterránea en su tercer avance de cartel

Siloé - FESTIVAL MEDITERRÁNEA

VALÈNCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival Mediterránea 2026, que se celebrará el 13 al 15 de agosto en el parque Ausiàs March de Gandia (Valencia), ha incorporado a su cartel a Siloé, Miss Caffeina, Melífluo, Kitai, DJ Plan B, Juancarsupersub DJ y a Óscar Martínez DJ (Los 40 Principales).

Estos nombres, que forman parte del tercer avance de cartel para el Mediterránea 2026, se suman a los ya anunciados LA M.O.D.A, Love of Lesbian, Ultraligera, Carlos Ares, Ginebras, Karavana, Niña Polaca, Fontán, Niños Bravos, Zahara Rave y Nuevos Vicios. El festival seguirá "sumando y sorprendiendo" con más artistas, anuncian los organizadores.

Entre las últimas incorporaciones, Siloé se ha convertido en mucho más que una banda, "un movimiento que transforma cada concierto en una experiencia casi litúrgica". Formado por Fito Robles (compositor y vocalista), Xavi Road (guitarrista y productor) y Jaco Betanzos (batería), Siloé ha sabido construir un sonido propio que fusiona el folk con el pop/rock, alcanzando a una comunidad de más de un millón de oyentes en plataformas digitales.

Miss Caffeina presentará en el 'Medi' su 'Buenasuerte tour': un show exclusivo que recorrerá diez ciudades y donde se podrá escuchar en vivo, por primera vez, su nuevo álbum. La icónica banda madrileña regresa a los escenarios con un directo renovado, vibrante y cargado de emoción.

Melifluo es un dúo formado en 2019 por los hermanos Juan Carlos y Antonio Gómez Parrilla, que ofrecen un viaje introspectivo por ritmos cercanos al rock, indie-rock, pop electrónico. Tras su andadura en anteriores bandas como Supersubmarina y Casasola, comenzaron este proyecto con el lanzamiento de cuatro singles y un primer EP. En 2022 y 2023 consolidaron el sonido de la banda con la incorporación de Jay, (guitarra de Supersubmarina), Edu (guitarra) y Juanan (bajo).

Kitai son "unos obreros del rock que siempre salen al escenario a vida o muerte". La banda madrileña siempre ha estado ligada a emociones fuertes: dar un concierto en un globo aerostático, alcanzar el Record Guinness de las 24 horas tocando y, como su espíritu es el de seguir y seguir, llegaron a hacer un bis.

Las sesiones de DJ PlanB destacan por una fusión equilibrada y única de lo último en música electrónica, rock, pop y hip-hop, mezclando sonidos clásicos con tendencias modernas. Su cultura musical, cultivada a lo largo de más de 15 años en la industria, le permite crear presentaciones llenas de espontaneidad y sorpresas.

Juancarsupersub DJ, el batería de Supersubmarina, será el encargado de animar con mucha fiesta al 'Medi' con una sesión especial cargada de mucha energía y "buena vibra", recordando grandes clásicos del indie nacional e internacional en sus versiones más electrónicas. Una sesión que promete diversión, contundencia y mucho baile.

Los abonos para el Mediterránea 2026 están a la venta en Ticketvip. Los organizadores destacan que, tras siete ediciones, es "el festival indie por antonomasia en la Comunidad Valenciana".