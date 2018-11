SIMAP se opone a los autoconciertos por ser "ineficaces" y "fuente de arbitrariedades"

Publicado 07/11/2018 16:05:31 CET

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato SIMAP-PAS ha presentado una reclamación ante la Conselleria de Sanidad en relación con el acuerdo de autoconciertos y en la que expresan su oposición a este sistema "como primera medida para solventar el problema de las demoras en las listas de espera" ya que considera que han demostrado ser "ineficaces" en los años que llevan funcionando, "además de fuente de arbitrariedades e inequidad en la atención a los ciudadanos".

Para el sindicato, la polémica sobre las bajas retribuciones del autoconcierto, que llevó a profesionales sanitarios a suspender intervenciones el pasado lunes, "ha podido dejar en la sombra o ser menos relevante la razón de ser del acuerdo y su trascendencia dentro del sistema sanitario valenciano".

El SIMAP-PAS sostiene que no se trata de "solventar" la lista de espera, sino "de evitar que se produzca, ya que son procesos de patología común y frecuente que deberían ser asumidos por los distintos servicios si estuvieran bien dimensionados y con mecanismos de optimización de la eficiencia".

"Estas situaciones están contempladas en la normativa vigente contratando profesionales y no mediante un incentivo de productividad variable a los que ya forman parte de las plantillas", mantiene el sindicato, que añade que este sistema "no debe ser el medio de mejora de las retribuciones ya que no permite la equidad" pues "muchos profesionales no se incluyen en este acuerdo y otros sufren un incremento de tareas sin pago alguno".

Además, argumenta que "impide la adecuada composición de los servicios y limita la lucha por una mejora de las retribuciones, que son una de las más bajas de Europa".