Sindicat d'Estudiants afea a Ortí su "infame" carta a las familias y apoya la huelga indefinida docente

Imagen de archivo de una protesta educativa - SINDICAT D'ESTUDIANTS

VALÈNCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat d'Estudiants ha tildado de "infame" la carta que la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha remitido a las familias ante la huelga indefinida convocada desde el próximo lunes y ha criticado que el "único objetivo" de la misiva es intentar "enfrentar" a los docentes con los padres, madres y alumnado.

Al respecto, ha advertido a la responsable de la política educativa del Consell que no se confunda, ya que "esto no es una cosa de los profesores contra el resto, se trata de una lucha por una educación pública, de calidad y en valenciano".

La consellera Ortí ha enviado una carta a las familias, ante la huelga docente indefinida convocada en la Comunitat Valenciana desde el 11 de mayo, en la que, entre otras cuestiones, subraya que la Generalitat considera que "hay una línea que no podemos cruzar: la evaluación de los alumnos de segundo de Bachillerato no es negociable". "Ningún alumno ni familia puede ser rehén de un conflicto sindical", recalca.

Como réplica, el sindicato estudiantil ha hecho público un texto dirigido "a todo el alumnado y familias" tras enterarse de "la infame carta que, firmada por la consellera, se está haciendo llegar a las familias, un auténtico despropósito que viene de la misma persona que se niega a negociar las condiciones de nuestros centros públicos mientras juega con el futuro de miles de estudiantes".

Desde el Sindicat d'Estudiants muestran su "rechazo absoluto a este tipo de comunicación, cuyo único propósito es enfrentar el profesorado con el alumnado y las familias". Asimismo, aseveran que "esto es una clara acción de boicot a una huelga que, si empieza el 11 de mayo, es únicamente por la falta de voluntad de este gobierno".

Para la organización estudiantil, los datos que ofrece Ortí son "totalmente insuficientes". E instan: "Que venga en los centros a pasar calor con el resto de nosotros en aulas masificadas, que nos explique sus grandes planes de inclusión a quienes continuamos sufriendo bullying en las aulas y salimos en la huelga en octubre, que se lo diga a todos los que nos vemos abandonados y sin respuestas por falta de recursos, que se acerque en los centros de la zona dana y explique todo esto mientras estudiamos en barracones".

"La frase favorita de Ortí es 'se han hecho muchas cosas'. Y tanto que se han hecho: recortar masivamente la FP, atacar nuestra lengua tratando de imponer censura o regar de dinero la concertada y la privada mientras nosotros nos ahogamos en centros que necesitan reformas urgentes y con un profesorado que no puede más", ironiza.

"Se ríen de nosotros a la cara y, encima, ahora pretenden que hagamos de esquiroles contra la huelga de nuestras profesoras y profesores. Pues no lo haremos: nos uniremos a ellos para derrotar esta Conselleria y acabar con su plan para destruir la pública", proclaman.

De este modo, apuntan, "los estudiantes el 11 de mayo también haremos huelga y aprovechamos para lanzarle un aviso: si no se toman medidas, si se atreven a continuar jugando con nuestro futuro, volveremos a las calles profesores y estudiantes juntos".

Los estudiantes exponen que son "las mayores víctimas del fracaso del sistema educativo y del maltrato" al que les "somete" la consellera con "barracones, bajas que no se cubren, ratios abusivas o falta de plazas para todos en la pública".

"¿Cómo puede ser compatible todo esto con destinar 72 millones de euros a centros del Opus que segregan por sexo o desviar 10 millones a la concertada?", se pregunta este colectivo, que termina "dando las gracias" a Ortí dejarles claro "quiénes son los enemigos de las y los estudiantes: usted y su gobierno, que no nos deja estudiar dignamente, y no nuestras profes".

"No queremos su compasión, consellera, queremos hechos. Esta huelga llega porque ya no quedan más oportunidades. Has tenido muchas y has optado por no responder; ahora hablar de líneas rojas llega demasiado tarde, cuando vosotros las habéis cruzado todas. Si algo nos deja clara esta carta de la consejera, es que ahora más que nunca el 11 de mayo vamos a por la huelga", concluyen.