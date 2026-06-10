El sindicato SIF convoca huelga en FGV con un calendario de paros desde junio hasta octubre

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VALÈNCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Independiente Ferroviario (SIF) ha convocado una huelga en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), que afectará a Metrovalencia y TRAM d'Alacant, y que incluye un calendario de paros desde junio hasta el mes de octubre.

El motivo de la movilización es la "falta de voluntad de acuerdo de la dirección en la negociación del XIV Convenio Colectivo de FGV", según explica el sindicato en el escrito en el que comunica la convocatoria a la Dirección General de Trabajo de Valencia, consultado por Europa Press.

Del mismo modo, alega el "incumplimiento de los acuerdos de gráficos y plantilla vigentes en FGV" y denuncia la "internalización de trabajos de mantenimientos", el "incumplimiento del derecho a la jubilación parcial con contratos de relevo" y el "reglamento de faltas y sanciones".

SIF manifiesta su "disconformidad con la política disciplinaria aplicada por la empresa" y solicita "la retirada, revisión y/o archivo de las sanciones impuestas a trabajadores relacionadas con el actual contexto de conflictividad laboral por deterioro de las instalaciones y vías, o problemas de implantación de nuevos elementos de seguridad".

La convocatoria es "en todos los centros de trabajo" de FGV de las provincias de Valencia y Alicante, que se cifran en alrededor de 1.800 trabajadores afectados.

En junio, las movilizaciones coincidirán con los días clave de las fiestas de San Juan y se concentran cinco jornadas que se distribuyen entre el lunes 22 (0.00 horas a 23.59 horas), martes 23 (8.00 horas a 10.00 horas, 13.00 horas a 15.30 horas y de 19.00h a 23.59h), miércoles 24 (0.00h a 08.00h), viernes 26 (de 8.00h a 10.00h, 13.00h a 15.30h y de 19.00h a 21.00h) y martes 30 de junio (de 8.00h a 10.00h, 13.00h a 15.30h y de 19.00h a 21.00h).

Durante el mes de julio, los paros se desarrollarán los lunes y los viernes y afectan a los días 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31, en los que se aplicará en todos ellos el esquema de paros parciales de mañana, mediodía y tarde, de 8.00 a 10.00, de 13.00 a 15.30 y de 19.00 a 21.00 horas.

En agosto, la protesta se trasladará de forma única a los miércoles del mes (días 5, 12, 19 y 26), período en el que se repetirá la división horaria de 8.00 a 10.00, de 13.00 a 15.30 y de 19.00 a 21.00 horas.

La movilización se intensificará notablemente en septiembre con 13 jornadas de paros que se secundarán mayoritariamente en lunes, miércoles y viernes (días 1, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 y 30).

Así, las huelgas de jornada completa (de 0.00 a 23.59 horas) tendrán lugar el martes 1 y el lunes 7 de septiembre. El resto de días afectados de ese mes -los lunes 14, 21 y 28; los miércoles 9, 16, 23 y 30; y los viernes 4, 11, 18 y 25- volverán a regirse por las tres franjas habituales de mañana, mediodía y tarde (de 8.00 a 10.00, de 13.00 a 15.30 y de 19.00 a 21.00 horas).

El calendario de huelga concluye el viernes 2 de octubre bajo este mismo horario de paros parciales de dos horas y de dos horas y media como máximo por tramo.