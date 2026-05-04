Sindicatos aseguran que "desactivar" la huelga educativa está "en manos" del Consell y piden una propuesta de acuerdo

Archivo - Representantes de los sindicatos docentes CSIF, CCOO, UGT y STEPV llevan a cabo un proceso de movilizaciones "en defensa de la mejora de las condiciones laborales del profesorado. - SINDICATOS - Archivo

VALENCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT aseguran que "desactivar" la huelga indefinida que han convocado en la enseñanza no universitaria valenciana desde el próximo 11 de mayo "está en manos de la Conselleria de Educación y del gobierno valenciano, que tiene que poner encima de la mesa de negociación una propuesta de acuerdo, avalada por el profesorado, para devolver los centros educativos a la normalidad".

Estas cuatro organizaciones sindicales han convocado, además, una concentración y rueda de prensa el próximo 6 de mayo a las puertas del Palau de la Generalitat ante lo que consideran "falta de respuesta" del ejecutivo de Juafran Pérez Llorca a sus reivindicaciones y a la exigencia de una "negociación real y efectiva".

La semana pasada, los sindicatos que forman parte del comité de huelga --STEPV, CSIF, CCOO y UGT-- y también ANPE solicitaron una reunión urgente con el 'president'.

Además, sobre las declaraciones esta mañana de la consellera de Educación, Carmen Ortí, en las que cuantifica en más de 2.400 millones de euros la aplicación de las propuestas sindicales, los sindicatos convocantes de la huelga reclaman que la Mesa Sectorial del próximo jueves "no sea únicamente para tratar la burocracia, como está previsto, sino todas las propuestas de la plataforma reivindicativa, puesto que la Conselleria finalmente parece que está estudiando las medidas propuestas".