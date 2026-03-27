Sindicatos se concentran ante la junta de CaixaBank para denunciar la "exigencia comercial que asfixia a la plantilla"

Concentración ante la Junta General Ordinaria de Accionistas de CaixaBank que se celebra en el Palacio de Congresos de València - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos con representación en CaixaBank se han concentrado ante el Palacio de Congresos de València, donde se celebra este viernes la Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad, para denunciar la "exigencia comercial que asfixia a la plantilla" y pedir "una negociación real que permita introducir cambios estructurales en el modelo de exigencia y la organización del trabajo".

Los participantes en la concentración han mostrado pancartas y carteles con mensajes como 'La fuerza está en la plantilla', 'El beneficio no justifica el abuso', 'Si el CEO se aburre, que baje y que curre', 'Basta ya de exprimir a la plantilla, beneficios para quienes los generan' y 'Menos retos, más respeto'.

Los representantes de los sindicatos también tomarán la palabra durante la Junta General de Accionistas para transmitir sus reivindicaciones. Además, la movilización viene acompañada de una huelga de 24 horas este viernes tanto en los servicios centrales como en las oficinas de CaixaBank.

El secretario de Acción Sindical de UGT en CaixaBank, Iván Argüelles, ha explicado que estas movilizaciones se producen desde la unidad sindical porque para decir "basta ya a un modelo de exigencia comercial y de organización del trabajo que está desgastando a la plantilla". "Hemos llegado ya a un límite", ha advertido.

"NO SE PUEDE NI RESPIRAR"

En la misma línea, la secretaria general de UGT en CaixaBank, Raquel Ruiz, ha lamentado que que el personal de CaixaBank está "viviendo un ambiente súper tóxico en el que no se puede ni trabajar ni siquiera respirar" y solo quiere "condiciones laborales dignas". Además, ha explicado que "UGT ha interpuesto una denuncia en el Banco Central Europeo, de la que ya hay noticias porque van a iniciar una investigación".

Por su parte, la presidenta del Sindicato de Empleados de CaixaBank (SECB), Begoña Peiró, ha subrayado que "la plantilla ha demostrado que sabe trabajar y puede llevar a esta entidad a lo más alto, a ser el líder del mercado financiero español, pero la empresa tiene que entender que no puede ser a costa de la salud de los trabajadores".

"Queremos una empresa como siempre ha sido esta entidad, una empresa con valores que ayuda a los empleados, que ayuda a los clientes y con esta sistemática no solamente los empleados estamos afectados, sino que también los clientes se ven afectados por esta presión comercial diaria", ha añadido.

El secretario general de CCOO en CaixaBank, Íñigo Vicente Herrero, ha reivindicado que "la dirección se siente a hablar sobre el sistema de retribución variable, se siente a hablar sobre el modelo de presión comercial creciente cada año, sobre cómo adoptar medidas que mejoren ese clima laboral y que reinviertan parte de los beneficios récord que está obteniendo CaixaBank en quienes los hacen posible".

El representante de CCOO ha relatado que el "proceso de escalada de movilizaciones" arrancó en enero con paros parciales y ha continuado en febrero y marzo hasta la convocatoria de la huelga para "mandar un mensaje a la dirección: que basta ya de presión comercial, basta ya de exprimir a la plantilla".

Los sindicatos han criticado que, pese a las movilizaciones, la empresa no ha planteado medidas concretas ni compromisos verificables para abordar los problemas que afectan al día a día de los trabajadores y trabajadoras. Así, han reivindicado " medidas concretas, reales y perceptibles por la plantilla" y que la dirección abra una mesa de diálogo para abordarlas.