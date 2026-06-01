Sindicatos convocan nuevas manifestaciones este martes y jueves en la cuarta semana de huelga indefinida educativa

Profesores protestan este lunes en València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

STEPV, CCOO y UGT han convocado de forma unitaria un calendario de movilizaciones para la cuarta semana de huelga indefinida en la educación pública no universitaria de la Comunitat Valenciana, con manifestaciones en Alicante, València y Castelló este martes, 2 de junio, y este jueves, 4 de junio.

En concreto, en la ciudad de València la protesta arrancará a las 11.00 horas desde la plaza Sant Agustí y recorrerá Guillem de Castro, Passeig de la Petxina, Pont de les Glòries, Av, de Pius XII y avenida de Campanar hasta llegar a las puertas de la sede de la Conselleria de Educación.

Al la misma hora, en Castelló de la Plana los docentes llevarán a cabo una acción en el IES Crémor, mientras que en Alicante la protesta será a las 12 horas en el IES Jorge Juan.

El jueves, habrá a las 11 horas otra manifestación en València que saldrá de la plaza del Ayuntamiento y se dirigirá a la plaza de la Virgen. En Alicante, a las 18.30 horas saldrá una manifestación desde el IES Jorge Juan.

El martes y el viernes se dedicarán a la gestión de las asambleas. Los sindicatos convocantes han explicado que esta propuesta tiene el objetivo de "dosificar las esfuerzos de quienes consideran que la huelga indefinida debe continuar siendo la base del movimiento, pero no puede asumir el seguimiento diario de los paros".

Su otro objetivo es "garantizar la cobertura legal de las movilizaciones que las asambleas decidan impulsar, evitando que cada acción quede fuera del marco de la convocatoria".

PROFESORADO PROTESTA EN VALÈNCIA ESTE LUNES

Este lunes, los profesores también han llevado a cabo una "protesta espontánea" que ha recorrido el centro de València. Esta acción ha arrancado con una marcha lenta de coches que sobre las 08.30 ha bloqueado la salida hacia la Pista de Silla desde la rotonda de los Anzuelos.

Sobre las 10 horas de la mañana con una concentración ante la sede la Conselleria de Educación, al grito de "consellera dimisió". Después, los docentes han emprendido una marcha que, según el centro de gestión de tráfico del Ayuntamiento de València, a las 12.38 horas ha recorrido Guillem de Castro en contradirección, lo que ha obligado a cortar el tráfico y desviarlo por la calle Quart, la calle Jesús y el túnel de Guillem de Castro.

A las 13 horas, la manifestación ha cortado la calle Colón desde Porta de la Mar, Russafa desde Germanies y San Vicent Màrtir desde plaza de España. Los manifestantes han llegado también a las inmediaciones de la Delegación del Gobierno y han recorrido la marginal derecha del antiguo cauce del Turia.