Sindicatos mantienen las protestas por Palestina en la Comunitat Valenciana para "seguir exigiendo una paz justa"

CCOO PV y UGT PV han confirmado que mantienen la convocatoria de huelga contra el genocidio en Palestina prevista para el 15 de octubre porque consideran que hay que "ser cautelosos y en algunos casos escépticos" ante el acuerdo alcanzado entre las partes, ya que "no es la primera vez que hemos asistido a planes de paz que buscaban solucionar el problema de la situación y que lamentablemente han quedado en nada".

"La historia demuestra que debemos seguir exigiendo una paz justa para Palestina, que no puede excluir en ningún caso al pueblo palestino como ha pasado en este caso concreto. Una paz que debe respetar el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas y, por lo tanto, debe garantizar la resolución de los dos estados", ha defendido este lunes, en rueda de prensa, el secretario general de UGT PV, Tino Calero, junto a la secretaria general de CCOO PV, Ana García.

El dirigente sindical ha subrayado que el plan, "aunque relevante, es insuficiente porque no acaba de solucionar o entrar en el fondo del problema de Palestina que es garantizar una paz duradera, esa solución de los dos estados y que, además, se hace sin contar con la voluntad mayoritaria del pueblo palestino a través de la Autoridad Palestina". A su juicio, "da la impresión que va a mantener un esquema colonial de gestión de Gaza".

En la misma línea, Ana García ha manifestado que "se hace necesaria la movilización para mostrar desde el mundo del trabajo la apuesta de los trabajadores y de las trabajadoras y del conjunto de la ciudadanía por la paz, la justicia y la libertad del pueblo palestino".

La responsable de CCOO PV ha reprochado que en PP y Vox "está de moda decir que esto no es un genocidio" y que, frente a ello, los sindicatos reafirman su "compromiso con la paz, con el respeto al derecho internacional y la defensa de los derechos humanos".

Así, a pesar de "celebrar que de momento hay un alto a los bombardeos a la población y que parece ser que han empezado la retirada parcial de las tropas", CCOO PV y UGT consideran que "no se puede perder de vista lo que está sucediendo con el pueblo palestino" y se debe mantener "la presión del conjunto de la ciudadanía", que ha sido fundamental para llegar al acuerdo alcanzado.

García ha exigido "a la comunidad internacional que se garantice un futuro justo para la población de Palestina". "Si no, lamentablemente, probablemente, dentro de poco volveremos a encontrarnos en un escenario similar al que tenemos en estos momentos", ha advertido.

PAROS Y MANIFESTACIÓN

Así las cosas, UGT PV y CCOO PV han convocado paros de dos horas en cada uno de los turnos de trabajo para el próximo día 15. En turno de mañana, los paros se convocan de las 10 a 12 horas para jornadas partidas y continuas; en turno de tarde, serán desde las 17 hasta las 19 horas en jornadas continuas y, para jornadas continuas en turno de noche, los paros serán desde las 2 a las 4 de la mañana.

Además, a las 19 horas, han convocado movilizaciones en València, desde el Parterre a la calle de la Paz; en la plaza Maria Agustina de Castelló y desde la plaza España de Alicante.

"Hay que estar muy atentos a cómo se va a desarrollar ese plan de paz", han insistido los dirigentes sindicales, para quienes mientras no se reconozca al estado palestino ni haya ayuda humanitaria suficiente "la jornada de lucha se tiene que seguir manteniendo". "Hay que trabajar y exigir a la comunidad internacional que se garantice un futuro justo para la población de Palestina", han zanjado.