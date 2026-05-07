Sindicatos se muestran "expectantes" y esperan una propuesta "satisfactoria" de Educación para evitar la huelga

Archivo - Imagen de archivo de una protesta educativa. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos que integran el Comité de Huelga --STEPV, CCOO, UGT y CSIF-- se han mostrado "expectantes" a la llegada a la Mesa Sectorial de Educación que se celebra este jueves y en la que esperan por parte de la Conselleria una propuesta "satisfactoria" a sus reivindicaciones que pueda reconducir el conflicto y evitar el paro indefinido previsto a partir del próximo 11 de mayo.

El coordinador de acción sindical del STEPV, Marc Candela, ha señalado que gracias a la movilización sindical se ha logrado que la reunión de hoy no aborde solo la burocracia y la administración --por boca del 'president', Juanfran Pérez Llorca-- anunciara que la consellera Carmen Ortí pondría una oferta sobre la mesa.

"Por lo tanto, ahora tenemos que valorar, cuando nos la pongan encima la mesa de la mesa, si satisface nuestras reivindicaciones y, obviamente, la tenemos que consultar con el profesor que hemos convocado a la vaga. Como sindicato asambleario será el profesorado el que avale o no esa propuesta. Esperemos que sea una propuesta mínimamente aceptable con la que poder comenzar a trabajar. Si de entrada ya consideramos todos los sindicatos que no satisface nuestras mínimas expectativas entonces, evidentemente, tendremos forzar a mejorarla", ha explicado Candela los medios.

Además, las organizaciones sindicales esperan que Ortí les detalle a qué corresponden los 2.400 millones de euros anuales en los que ha cifrado sus peticiones. "No sabemos exactamente a qué se refiere. Si se refiere a retribuciones evidentemente no, ya que hemos hecho nosotros los cálculos y no es tanto. Si ahí está todo, pues ahora tiene la oportunidad de decirnos cuántos millones de euros cuestan cada una de las medidas que nosotros proponernos".

El portavoz de STEPV, ha insistido en que, "si hay una propuesta satisfactoria, lo ha de ratificar el profesorado convocado a la huelga". "Y a partir de ahí, pues, se podría desconvocar, efectivamente. Porque la idea de la huelga es justamente llegar a un acuerdo. Nosotros no queremos convocar huelgas porque sí, sino que queremos convocarlas como medida de presión para conseguir acuerdos".

No obstante, Candela reconoce que "tendría que ser una propuesta muy buena para que hoy mismo desconvocáramos". "Nosotros pensamos que de momento no será tan buena. Es muy difícil de decir que hoy se cierre un acuerdo satisfactorio para el sindicato y el profesorado", ha admitido.

El presidente autonómico CSIF Educación Comunidad Valenciana, José Seco, ha comentado que esperan que la Generalitat "realmente traiga una propuesta, como estamos pidiendo desde el mes de septiembre, para que podamos entablar una negociación real, algo que hasta ahora no se ha producido".

En cuanto a la mejora de los salarios, uno de los temas que integran la lista reivindicativa, "queremos que se haga en el menor tiempo posible y en la cuantía que hemos dicho". "Entendemos que la Conselleria tendrá que hacer sus cálculos y estamos expectantes para que el resto de medidas se puedan trabajar en el mínimo tiempo posible y sean implementadas ya para el próximo curso".

Además, ha subrayado que CSIF "siempre es un sindicato negociador y siempre es un sindicato que busca los acuerdos".

PROFESORADO MUY MOVILIZADO

Desde CCOO, Xelo Valls ha coincidido en que los representantes sindicales están "expectantes", aunque ha matizado que no sabe su la contraoferta de Educación será "suficiente para desconvocar a un profesorado muy movilizado porque está indignado".

"Que nos pongan una propuesta razonable sobre los puntos de negociación y entonces hablaremos de ceder, pero si son cosas etéreas va a ser difícil", ha advertido.

Y por parte de UGT, el responsable de Enseñanza Pública, Javier González Zurita, ha valorado que Carmen Ortí acuda a la reunión y confía en que "se pueda iniciar un proceso real y efectivo de negociación con medidas concretas".

"Esta es la esperanza que nos trae hoy aquí, es una de las últimas oportunidades antes de empezar la huelga general educativa de la semana que viene y con esas predisposición con las que venimos a la mesa de negociación. Ya veremos el resultado", ha zanjado.