Los sindicatos rechazan la "irrisoria" propuesta de subida salarial de Educación: "La huelga está servida"

VALÈNCIA, 7 (EUROPA PRESS)

La huelga indefinida en la educación pública valenciana convocada a partir del lunes 11 de mayo sigue adelante tras rechazar los sindicatos docentes la propuesta de subida salarial que ha realizado la Conselleria de Educación y que consideran "irrisoria". "La huelga está servida".

Así lo han aseverado a los medios los representantes de las organizaciones sindicales en la sede en València de la Conselleria de Educación, donde se ha celebrado una reunión de la Mesa Sectorial a la que ha acudido la titular del departamento, Carmen Ortí.

Precisamente, la consellera, a su salida del encuentro para desplazarse a Les Corts, ha detallado que la oferta de aumento salarial es de 1.050 euros en una subida progresiva en tres años, lo que, según ha manifestado, "situaría a gran parte de los docentes de la Comunitat Valenciana entre los mejores pagados de España".

"Si solo se contempla el sueldo retributivo base sí que estamos en unos puestos en la parte baja de la tabla comparativa entre todas las comunidades, pero es verdad que los sexenios, que es lo correspondiente a la carrera profesional de nuestro profesorado, son de los más altos de España". Por tanto, como la mayoría de docentes valencianos se encuentran entre los tres sexenios, al sumar este incremento "subiría considerablemente el lugar que ocupan en la tabla comparativa" salarial del profesorado en el ámbito estatal.

En todo caso, ha subrayado que "absolutamente toda la negociación está supeditada" a que los sindicatos acepten el cumplimiento de los servicios mínimos propuestos por la administración, es decir la obligatoriedad de los profesores de 2º de Bachillerato de acudir a la evaluación final. "Debe aceptarse el compromiso de que nuestro alumnado tenga una evaluación objetiva en condiciones de calidad y segura. Que se cumplan los servicios mínimos, efectivamente", ha remachado.

La consellera ha recalcado que en la Mesa Sectorial de hoy ha incorporado a la negociación "absolutamente todos los temas que los sindicatos han propuesto, como siempre hemos hecho". En este caso, "hemos incluido tratar el tema de las infraestructuras y una mesa específica para hablar de FP", además de las retribuciones.

Y ha recalcado que para la Generalitat es "muy importante que todos estos temas estén supeditados, como no puede ser de otra manera, a que el derecho a evaluación de la alumnado que se va a presentar a las pruebas PAU esté asegurado porque es obligación de esta conselleria la tutela del alumnado y en el caso de estos estudiantes esta situación puede generar unas condiciones que en caso de que sean perjudiciales para estos alumnos tienen carácter irreversible".

La consellera ha recordado que hay parte de este alumnado que en primero de Bachillerato sufrió la dana y "las consecuencias emocionales que han arrastrado y que han tenido que superar también pueden influir en una prueba que es en concurrencia competitiva con alumnados de otras comunidades". "Y nosotros no podemos permitir que el nuestro alumnado vaya en inferioridad de condiciones en una cuestión que va a definir el su futuro", ha insistido.

Por su parte, los cinco sindicatos docentes con representación en la Mesa Sectorial --STEPV, CCOO, UGT y CSIF, que integran el Comité de Huelga, y ANPE, que también ha decidido apoyarla-- han coincidido en calificar de "insuficiente" la propuesta salarial lanzada por Educación que, además, no les han presentado por escrito. STEPV, CCOO y UGT han abandonado antes de concluir la Mesa Sectorial como protesta.

"NI DE LEJOS"

Los sindicatos calculan que lo que se les está ofreciendo es, a partir del 1 de enero de 2027, unos 25 euros brutos más al mes para que al cabo de tres años se complete una subida de 75 euros, algo que "ni de lejos" se acerca a las necesidades del profesorado para recuperar la pérdida de nivel adquisitivo desde 2010 y que, además, no tiene en cuenta lo que pueda subir el IPC.

De este modo, los representantes del profesorado han expresado a los medios de comunicación su "decepción" y han confirmado que, en estos momentos, la huelga sigue en pie. Igualmente, varios sindicatos han adelantado ya que van a recurrir los "abusivos" servicios mínimos en cuanto se publiquen.

El coordinador de la acción sindical del STEPV, Marc Candela, ha reprochado que, aunque el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, dijo que hoy habría una propuesta de todos los temas de la plataforma reivindicativa "no ha sido así" y solo se ha "dictado" una propuesta retributiva que planeta un aumento "obviamente insuficiente", puesto que el objetivo del sindicato es recuperar el poder adquisitivo perdido por los docentes desde 2010, unos 500 euros.

"Pero es que además, --ha continuado-- la consellera ha condicionado continuar la negociación a que los sindicatos acepten los servicios mínimos que se publicarán seguramente hoy. Por tanto, nos están de alguna manera amenazando". Esto lleva a que "el lunes comenzará la huelga indefinida sí o sí", ha dicho Candela, que ha animado al profesorado a participar "masivamente".

El presidente autonómico de CSIF Educación, José Seco, ha tildado también de "insuficiente" la propuesta de mejora retributiva, que básicamente consiste en que dentro de tres años habremos tenido una subida de 75 euros brutos.

Aquí ha recordado que "la negociación y el acuerdo que se llevó a cabo hace pocas fechas a nivel nacional con el gobierno de Pedro Sánchez fue a cuatro años con una subida de un 11,4% que depende del sueldo de cada docente pues se puede materializar en unas cantidades mucho mayores. Por lo tanto, entendemos que solamente por comparación es insuficiente".

Desde CCOO, Xelo Valls ha lamentado: "Entrábamos con mucha cautela y salimos con decepción e indignación porque lo que nos han ofrecido apelando a una responsabilidad como chantaje en los servicios mínimos, es una propuesta retributiva irrisoria".



En la misma línea, ha afeado a la Conselleria: "Nos están aplicando un rodillo que disfrazan de maquillaje de buena voluntad. La huelga indefinida está servida y pediremos la suspensión cautelar de los abusivos servicios mínimos.

Javier González Zurita, de UGT, también se declaraba "completamente decepcionado e indignado por la forma desorganizada y con cuentagotas" en este proceso que "realmente no es una negociación". "Yo esperaba que la consellera tomara el timón de la negociación ya de una vez por todas pero parece ser que no es así".

Por ello, "vamos a tener que incrementar la movilización", ha dicho Zurita, que no ve en este momento posibilidad de llegar a un acuerdo antes del lunes. La reunión de hoy, ha apuntado, era "el último cartucho".

El presidente de ANPE en la Comunidad Valenciana, Lauren Bárcena, ha recordado que su entidad ha apostado por "agotar la vía de la negociación y durante todo este curso hemos luchado precisamente en esa vía por esa ansiada subida salarial". Finalmente, ha decidido respaldar esta huelga indefinida, y, aunque ha señalado que hoy "la actitud de la Conselleria hoy ha cambiado, nos ha hecho una propuesta claramente insuficiente y muy poco ambiciosa".

Posteriormente, ya en Les Corts y en respuesta a una pregunta del PSPV en el pleno de Les Corts, la consellera Ortí ha insistido en que el Consell "entiende perfectamente a los profesores y comparte muchas de sus reivindicaciones", pero considera que no se puede poner en riesgo las evaluaciones de los alumnos que se enfrentan a la EBAU.

"Hemos realizado una propuesta a los sindicatos que espero que se considere seriamente, porque no podemos vulnerar el derecho de los estudiantes a ser evaluados, sobre todo los que se examinan para el acceso a la universidad", ha expuesto.