Un sistema automatizado registrará entradas y salidas de ciudadanos de terceros países en la Operación Paso del Estrecho

Reunión de coordinación con los organismos e instituciones que participan en la Operación Paso del Estrecho (OPE) de 2026 en el Puerto de Alicante - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALICANTE

ALICANTE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Operación Paso del Estrecho (OPE) de 2026 comenzará el próximo 15 de junio y se prolongará hasta el 15 de septiembre, con el objetivo de garantizar una operativa "ágil, segura y ordenada" durante el tránsito de viajeros. Como "principal novedad" de esta edición, se ha abordado la implantación progresiva del nuevo Sistema de Entrada/Salida (EES), "un procedimiento automatizado que registrará las entradas y salidas de ciudadanos de terceros países en el espacio Schengen".

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha presidido este miércoles una reunión de coordinación con los organismos e instituciones que participan en el operativo de la OPE en el Puerto de Alicante. Durante el encuentro, se ha procedido a la revisión del Plan Provincial OPE 2026, detalla la Subdelegación en un comunicado.

Pineda ha destacado "la importancia de la coordinación entre administraciones y organismos para asegurar el buen funcionamiento de un operativo de gran complejidad y elevada afluencia de pasajeros".

Asimismo, ha subrayado que "el objetivo prioritario es ofrecer un tránsito rápido, seguro y con las máximas garantías tanto para los viajeros como para los profesionales que participan en la OPE".