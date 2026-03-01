Un sistema basado en IA no invasivo evalúa la calidad de la atención sociosanitaria en residencias

Archivo - Imagen de archivo de personas mayores. - BANCO DE IMÁGENES - Archivo

VALÈNCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo sistema automatizado basado en inteligencia artificial (IA) y no invasivo evalúa la calidad de la atención sociosanitaria en residencias. La iniciativa, llamada Verif-AI, pretende "optimizar la asistencia que se ofrece en centros sociosanitarios sin molestar a pacientes".

Así lo destaca la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, que dirige Marián Cano, que financia este proyecto a través de Ivace+i Innovació.

Esta tecnología es capaz de detectar patrones de movimiento, caídas o cambios corporales de los residentes sin necesidad de interactuar de manera corporal con ellos, lo que evita añadir cambios que puedan resultar molestos o aparatosos en la vida del usuario.

El proyecto, denominado Verif-AI, está coordinado por Domotik Mind, que colabora con Gesmed Gestió Sociosanitària al Mediterrani, ADD Informática y la Residencia Massgrell. La propuesta cuenta, además, con financiación de la Unión Europea, a través del programa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) Comunitat Valenciana.

El proyecto propone una manera innovadora de evaluar la calidad asistencial que permite una verificación objetiva, no invasiva y en tiempo real de los procesos de cuidado. A diferencia de otros sistemas en uso, Verif-AI tiene la capacidad de vigilar la calidad de la atención sin molestar al residente ni grabar imágenes, lo que evita el intrusismo y cumple con la normativa de las residencias.

El dispositivo presenta una visión integral que analiza de manera simultánea el impacto de la tecnología sobre tres dimensiones: la productividad y eficiencia del personal, la calidad y seguridad del servicio asistencial y, por último, la experiencia de las personas implicadas. En este sentido, analizará el estado de los profesionales para determinar el estrés y el nivel de carga laboral que causa Verif-AI sobre los empleados de los centros.

PROYECTO PILOTO EN EL TURNO DE NOCHE

El proyecto se encuentra ya en fase de validación en entornos reales controlados, aunque en los próximos meses se realizará una prueba piloto en las residencias Massgrell (Massamagrell) y Velluters (València). El objetivo es monitorizar durante el turno de noche aspectos como cambios posturales, detección de caídas, control de presencia y uso de barandillas de seguridad.

En el desarrollo de Verif-AI participan cuatro empresas del sector de la atención sociosanitaria. Como especialista en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial aplicadas a estos entornos, Domotik Mind lidera el desarrollo tecnológico y la validación de todo el sistema, junto con ADD Informática, que colabora con su software específico para la gestión de estos centros.

Por su parte, Gesmed contribuye con su experiencia en la gestión sociosanitaria, al tiempo que lidera la organización de los procesos de atención y necesidades de los usuarios, mientras que Residencial Massgrell actúa como entorno para la validación piloto del sistema.

El centro especializado en el bienestar de personas con diversidad funcional proporcionará el equipo profesional necesario para probar la tecnología. Asimismo, para comprobar el correcto funcionamiento de la detección de movimiento, el consorcio de empresas también se ha apoyado en el Instituto de Biomecánica (IBV), que ha contribuido en el diseño metodológico del sistema.

De esta manera, Verif-AI se alinea con las conclusiones que ha identificado el Comité Estratégico de Innovación Especializado (CEIE) en salud, que insta a desarrollar soluciones que permitan prevenir y controlar problemas de salud mental y enfermedades crónicas. El proyecto se encuadra así en los ejes principales de la Estrategia Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana.