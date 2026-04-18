El sistema de videovigilancia de la Policía local de Burriana permite la localización de un conductor fugado. - AYUNTAMIENTO DE BURRIANA

CASTELLÓ, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Burriana (Castellón) ha logrado localizar al conductor de un vehículo que se dio a la fuga tras provocar un accidente de tráfico con heridos en la calle Escorredor.

Los hechos ocurrieron a finales del mes pasado cuando un turismo que se encontraba detenido por las circunstancias del tráfico fue embestido por otro vehículo que circulaba por la misma vía. A consecuencia del impacto, la conductora del primer vehículo sufrió diversas lesiones y quedó conmocionada, según ha relatado el consistorio del municipio en un comunicado.

Tras la colisión, el responsable del accidente, lejos de detenerse para auxiliar a la víctima o realizar las gestiones pertinentes, hizo una maniobra evasiva y abandonó el lugar a gran velocidad. A la llegada de los efectivos policiales, se iniciaron de inmediato las pesquisas para dar con el paradero del infractor.

La investigación ha sido posible gracias a las manifestaciones de los testigos presenciales y, de manera determinante, al sistema de videovigilancia de tráfico dotado de lectores de matrícula que el Ayuntamiento de la capital de la Plana Baixa está implementando.

Con la ayuda de la tecnología de este sistema, los efectivos han podido identificar al titular del vehículo causante. Además de las responsabilidades civiles derivadas del siniestro, el conductor se enfrenta a una sanción de 200 euros por infracción a la Ley de Seguridad Vial y a un posible delito.

Esto último, debido a que en situaciones donde las lesiones de las víctimas revisten gravedad abandonar el lugar del accidente puede ser constitutivo de un delito penado con hasta cuatro años de prisión.

RECURSO "FUNDAMENTAL"

El alcalde de Burriana y responsable del área de Seguridad Ciudadana, Jorge Monferrer, ha puesto en valor esta herramienta tecnológica como "un recurso fundamental para que las víctimas puedan ejercer sus derechos y recibir las indemnizaciones correspondientes por daños personales y materiales".

El primer edil ha añadido que "la inversión en tecnología aplicada a la seguridad vial está dando resultados directos y efectivos en Burriana, como demuestra la resolución de este caso". "Desde el Ayuntamiento seguiremos dotando a nuestra Policía Local de los mejores medios para garantizar una ciudad más segura para todos", ha concluido.