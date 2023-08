La Sociedad Española de Epidemiología cree que dejar de prohibir fumar en las terrazas es "un importante paso atrás"

VALÈNCIA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Epidemiología ha emitido un comunicado en el que ha lamentado la decisión de la Generalitat de dejar de prohibir fumar en las terrazas, ya que consideran que es "un importante paso atrás en la protección de la salud de la población".

La entidad ha señalado en su comunicado que "la exposición al humo de tabaco tiene efectos perjudiciales para la salud de la población" y que no existe "un umbral seguro de exposición". "La prohibición del consumo de tabaco en las terrazas de bares y restaurantes no solo protege a las personas no fumadoras de la exposición, además se asocia a una reducción del consumo y a su desnormalización", han agregado.

En el comunicado también se explica que "las terrazas están ya reguladas por la vigente ley del tabaco" y que "se puede permitir fumar en ellas solo si tienen como máximo dos paramentos laterales además de techo" pero que "esta norma va ni se cumple ni se hace cumplir por las administraciones".

Según han indicado, la promoción de una hostelería 100% libre de tabaco, tanto en sus espacios interiores como exteriores, va en la línea de la Declaración del final de la epidemia del tabaquismo 2030 elaborada por más de 60 entidades y organizaciones sanitarias y que España apoya.

Por tanto, la derogación de esta norma que estuvo en vigor en casi todas las comunidades autónomas, "supone un claro retroceso para conseguir este objetivo".

A finales de julio de 2020, el Grupo de Trabajo de Tabaquismo de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ya instó, precisamente, "a ampliar los espacios libres de humo extendiendo la prohibición de fumar a todas las terrazas de bares y restaurantes, entradas de los centros educativos, campus universitarios, espectáculos al aire libre, instalaciones deportivas y vehículos privados".

"Y lo hizo para poder dar un paso más en el control del tabaquismo que permita reducir la elevada carga de enfermedad y mortalidad asociada al consumo de tabaco y a la exposición al humo ambiental del tabaco", han señalado.

Es por ello que, desde la Sociedad Española de Epidemiología, se sigue instando al Gobierno a que avance en la aprobación del Plan Integral de Control del Tabaquismo, incluyendo la promoción de espacios libres de humo, particularmente en el sector de la hostelería.