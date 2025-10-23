Sol Carnicero, Palmera de Honor de la Mostra, llama a los políticos a "trabajar unidos" para que la dana "no se repita"

VALÈNCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La productora Sol Carnicero, Palmera de Honor de la Mostra, ha recordado la dana del 29 de octubre del pasado año durante su intervención en la gala de apertura de la 40ª edición del festival y ha pedido "a todos los que nos representan en las instituciones" que "trabajen unidos con el objetivo de que esto no se vuelva a repetir", en alusión a la catástrofe que dejó más de 220 víctimas mortales. "Ahora se acerca el aniversario de una fecha que nunca debió existir".

La familia del cine valenciano se ha dado cita en la noche de este jueves para la apertura de la 40ª Mostra de València, una gala celebrada en el Teatre Principal. Por la alfombra roja ha desfilado el equipo de la película de apertura, encabezado por su director, Manuel Gómez Pereira, los actores Asier Etxeandia, Elvira Minguez y Eleazar Ortiz, los productores Lina Badenes, Ana Camacho y Cristóbal García y buena parte del equipo valenciano como la actriz Gloria March, a la vez presidenta del jurado de la Sección Oficial del festival.

Además de equipos participantes de otras ediciones, también han asistido autoridades como el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, el director del Palau de la Música, Vicente Llimerá, y las subdirectoras del centro, Sara Mansanet (Cinematografía y Audiovisuales) y Nieves Pascual (Música), así como la plana mayor de la Academia Valenciana del Audiovisual, además de algunos de los cineastas internacionales que compiten en esta edición, según recoge la organización en un comunicado.

El dúo de presentadores formado por los valencianos Saray Cerro y Lluís Mosquera ha bromeado durante el acto sobre su propia presencia al frente de un evento de tanta envergadura, dirigido por Fernando de Luis-Orueta: "Nuestras madres todavía no se lo creen. Así que, por favor, si podéis, haced algún story o algo en algún momento".

Con un tono "irreverente" ha continuado la gala con guiños al propio festival --"Las pelis de la Mostra pueden a veces pecar de intensas. Así más bien seriotas"-- y con "referencias cómplices" a su tierra --"No sé si lo sabéis, pero en Valencia tenemos nuestras propias Karens. Las señoras alcoyanas con cardado"--.

También se ha realizado un recorrido por los visitantes más ilustres de la cinematografía mundial de estas 40 ediciones, sin olvidar a los nacionales. "Por aquí han pasado los nombres más grandes del cine, desde la primera edición, que homenajeó a nuestro Luis García Berlanga. O Pedro Almodóvar, que presentó varias de sus películas. Y se llevó aquí el primer premio de su carrera, la Palmera de plata por 'Qué he hecho yo para merecer esto'", han recordado.

El momento más emotivo de la noche ha sido la recogida de la primera Palmera de Honor de esta edición, otorgada a Sol Carnicero, la productora de películas fundamentales como 'El crimen de cuenca', de Pilar Miró; 'La escopeta nacional', de Luis G. Berlanga; o 'Las bicicletas son para el verano', de Jaime Chávarri.

La directora del festival, Sara Mansanet, ha destacado de la premiada que "no solo es la primera directora de producción de España y una de las fundadoras de la Academia de Cine, es una testigo privilegiada de la historia del Cine español durante los últimos 50 años". "Es una institución", ha resaltado.

Por su parte, la galardonada ha señalado que este es "un homenaje que premia a las mujeres que no tuvieron difusión en su momento": "Mi mejor premio fue hacer las películas en las que pude intervenir en un momento en el que no era fácil que una mujer hiciera ese trabajo". Carnicero ha recordado "a las mujeres que nos precedieron, como Ana Mariscal o Margarita Alexandre" y ha agregado: "No lo debimos hacer tan mal porque ahora somos más del 50% de la profesión".

Al final de la ceremonia se ha proyectado la coproducción valenciana 'La cena', de Manuel Gómez Pereira, ambientada en el Madrid de la posguerra, como película de apertura de esta edición.