Soler defiende en su despedida los pasos dados para cambiar la financiación: "Arcadi, te toca continuar la faena"

España llega a Hacienda con "optimismo" y "humildad" y defiende una Administración "emprendedora, dialogante y eficiente"

VALÈNCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha defendido este lunes en el acto de traspaso de cartera a su sucesor, Arcadi España, los pasos dados hasta la fecha para cambiar el sistema de financiación autonómica que, a su juicio, aunque ha experimentado "una actitud muy diferente por lo que hace a la disposición de recursos, no ha cambiado". "Arcadi, te toca a ti continuar la faena", se ha dirigido al nuevo conseller, al tiempo que le ha deseado "el mayor de los éxitos".

Por su parte, España, que hasta que este sábado se anunciaron los cambios en el Consell ocupaba la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, ha asegurado que llega al nuevo cargo con "optimismo" y "humildad", y ha defendido una Administración "emprendedora, dialogante y eficiente" que entienda que "política y economía son indisolubles". "Intentaré dejar las cosas un poquito mejor de lo que me las he encontrado", ha prometido.

Durante su discurso de despedida, Soler se ha mostrado "orgulloso" y "contento" del trabajo realizado y de "haber servido al gobierno de la Generalitat y al Botànic I y II durante siete años". "Para un valenciano militante es el honor más grande que existe", ha manifestado y ha aseverado que "siempre" ha querido "el mejor futuro para los cinco millones de valencianos".

En este sentido, ha resaltado la importancia del diálogo social que "se ha convertido en un parte del ADN de este gobierno que quiere cambiar las cosas". "Desde las diferencias, hemos aprobado siete presupuestos que hablan de la estabilidad de este Consell", ha celebrado.

Soler ha puesto en valor los "intentos" por conseguir que el gasto per capita en la Comunitat fuera similar al de la media española, la digitalización de la Administración acelerada durante la pandemia, las reformas fiscales, la ejecución al 100% de los fondos europeos o la construcción de una banca pública "eficiente del siglo XXI, que se ha convertido en un instrumento de la política social, económica y de antidespoblación".

No obstante, ha lamentado que se ha avanzado "insuficientemente" y ha apuntado que, "aunque el objetivo de mejorar la financiación ha recibido una actitud muy diferente respecto a la disposición de recursos, el sistema de financiación autonómico no ha cambiado". "Esto es insoportable desde el punto de vista teórico, moral y político, e incluso anticonstitucional", ha concluido.

En el acto de entrega de cartera de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico han asistido la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra; el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca; la nueva consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Rebeca Torró, y la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo.

Además, han estado presentes el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar; los secretarios generales de CCOO PV y UGT PV, Ana García y Ismael Sáez, y la vicealcaldesa de València y secretaria genera del PSPV-PSOE en la ciudad, Sandra Gómez, entre otros.

"NO SIRVE DE NADA UN PRESUPUESTO CUADRADO"

España ha comenzado su intervención recordando "una historia de la antigua Facultad de Economía de la Universitat de València, en la que un maestro --Vicent Soler-- y un alumno --él mismo-- compartían una misma pasión por la economía y la política". "Durante aquella época aprendí muchas lecciones, como que existen unos recursos limitados entre usos alternativos, el valor de la estabilidad y de la sensibilidad social o que el rigor presupuestario marca la diferencia entre sociedades", ha señalado.

Así, ha prometido aplicar estas lecciones durante su paso por la cartera de Hacienda porque, según ha afirmado, "no sirve de nada un presupuesto cuadrado y con rigor si la sociedad no tiene las oportunidades necesarias y no puede respirar ni vivir". Por ello, ha declarado que su objetivo "primordial y absoluto" es trabajar por una ocupación "sostenible, no precaria y estable", a la vez que ha aseverado que "antes de tomar una decisión" tendrá en mente "ayudar a todas aquellas personas sin hogar, que no llegan a fin de mes o que no tienen posibilidad de trabajar".

España ha bromeado que la "primera sensación" que tuvo tras asumir la nueva cartera fue que todo "empezó a parecer caro", y ha destacado que llega al cargo con "optimismo" y en lo que ha denominado el "momento valenciano". "A pesar del contexto, la sociedad valenciana ha conseguido que Volkswagen venga a Sagunt y se inicie una reindustrialización verde y sostenible y tenemos la oportunidad histórica para la Comunitat que ofrecen los fondos europeos", ha indicado.

"No sería justo ignorar que se ha avanzado mucho con la financiación y se ha conseguido que el problema del sistema autonómico de financiación esté en la agenda del Gobierno de España", ha valorado, pero ha subrayado que "hay que continuar, porque no se trata igual a los españoles dependiendo de donde vivan".

Finalmente, ha agradecido al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, la "doble confianza". "Asumo el cargo con humildad, sabiendo que la herencia del maestro y amigo Soler es muy alta, y consciente de que no siempre tiene razón, puede equivocarse, debe tener empatía y saber que no existen verdades absolutas", ha zanjado.