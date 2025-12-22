Sonrisas millonarias en Alicante y pueblos 'abonados' a la suerte: así ha vivido la Comunitat el Sorteo de Navidad

Celebración en una administración en el Sorteo de Navidad. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'Gordo' de la Lotería de Navidad no ha hecho parada este 2025 en la Comunitat Valenciana, aunque esto no ha sido impedimento para que en varios puntos del territorio se hayan visto las tradicionales estampas de estas fechas con cava, gritos y lágrimas de alegría para celebrar el abrazo de la fortuna. Y es que poblaciones como Moraira, Alicante, Alcoi o Elda sonríen hoy un poco más gracias a los millones que les ha regalado el sorteo, mientras que otras como Manises o Alaquàs han podido demostrar un año más que están 'abonadas' a la suerte.

Pese a que la Comunitat Valenciana no ha 'catado' ni el primer ni el segundo premio, sí ha recibido, como dice el tópico, una 'lluvia de millones', sobre todo en la provincia de Alicante. Especialmente abundante ha sido en Moraira gracias a uno de los cuartos premios, el 25.508, dotado con 200.000 euros a la serie. La administración número 1 ha vendido casi 106 series, es decir, más de 21 millones de euros.

En esta localidad costera, la ilusión se ha hecho música cuando los integrantes de la Agrupació Musical Cultural de Teulada han acudido a celebrar los 16 millones con los que se han encontrado. "Estamos en una nube", reconocían.

El número también ha dejado agraciados a los clientes de la administración 6 de Benidorm (3,1 series); y Pedreguer y Manises, donde las administraciones 1 y 3 han vendido una serie cada una.

A falta de 'Gordo', el tercero --el 90.693--, dotado con 500.000 euros a la serie, ha llevado el alborozo en forma de millones a Alicante, donde la administración 30, la ubicada en el Centro Comercial Garden, ha vendido 20 series, lo que se traduce en 10 millones de euros.

Aquí el 'héroe' ha sido José Luis, un trabajador jubilado del Hospital de San Juan haya distribuido en este centro sanitario 150 décimos. El antiguo empleado ha explicado a los medios que los décimos se han repartido "de uno en uno" y que los vendió a quien se lo pidió, ya que "lo compraba" y luego "lo hacía llegar".

Además, ha relatado que él trabajaba en el hospital como jefe de personal subalterno. Durante el tiempo que estuvo empleado allí "nunca" tocó un premio, como mucho "un reintegro", y ahora ha experimentado esta 'lluvia' de millones. "Estarán contentos mis compañeros y no tan contentos los que no hayan jugado", ha añadido.

Rebeca, la lotera de la Administración de número 7 de Elda (Alicante) 'La Estrella', también ha vivido una jornada de ensueño después de haber vendido 38 series (con 60.000 euros cada una), es decir, 380 décimos, de uno de los quintos premios, el 77.715.

"Nos ha tocado a todo el barrio y a mí", ha señalado entre gritos de alegría y sorpresa este lunes en declaraciones a Europa Press, tras confirmar que este número ha repartido 2,28 millones de euros en este municipio alicantino: "¡Yo lo llevo, yo lo llevo, yo lo llevo!".

Muchas de estas series se han vendido por ventanilla y el número también se ha repartido por otros puntos del país gracias a la lotería viajera: "Todo el mundo me ha llamado, todo el barrio. Le ha tocado a todos los vecinos".

En el último suspiro, un quinto remolón --el 18.669-- ha sonreído de nuevo a la Comunitat, sobre todo a Alcoi, con las 160 series vendidas en la administración número 3. Además, en Sant Vicent del Raspeig (Alicante), la administración número 5 ha vendido otras cinco series y, finalmente, la 3 de Algemesí ha entregado otros diez décimos.

Junto a estos destellos amables del azar, otros municipios como Manises y Alaquàs, siguen agrandando su reputación de buen sino. El mayor ejemplo de esta suerte recurrente es la administración Lotería Manises, que ha celebrado hasta un total de cuatro veces hoy: por el tercero, por uno de los cuartos, y por dos quintos. Otro 'clásico' del sorteo, Lotería Castillo de Alaquàs, ha 'pescado' en esta ocasión un par de series de un cuarto y un quinto y prolonga un año más la racha.

Los guarismos han sonreñido por partida doble a la Administración número 10 de Gandia (Valencia), que ha hecho honor a su denominaciónm de 'Buena Estrella' repartiendo una serie del tercer premio y otra serie de uno de los quintos. Ayer mismo vendieron in extremos el último décimo agraciado.

PREMIOS ESPACIADOS Y 'GORDO' MADRUGADOR

Por lo demás, el de 2025 ha sido un sorteo con premios espaciados

--pero 'Gordo' madrugador--, con algunas bolas 'rebeldes' que han rodado por la moqueta del Teatro Real de Madrid y los típicos nervios de los niños de la Residencia de San Ildefonso.

A las 10:44 horas, en el cuarto alambre de esta cuarta tabla, Italy Andrea ha tapado el alambre con su mano y cuando su compañera Alba Yadira ha escuchado cómo cantaba los 4 millones de euros, correspondientes al primer premio se ha quedado boquiabierta, antes de volver a cantar con fuerza el número premiado, el 79.432. Entre miradas cómplices y sonrisas, las pequeñas se han dirigido a la mesa de presidencia para mostrar las bolas agraciadas y han recibido un fuerte aplauso del público.