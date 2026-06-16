Sorolla, Balenciaga y Modigliani llegarán al nuevo Museo Internacional de Las Cigarreras de Alicante

Rehabilitación de la antigua Casa de la Misericordia - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que las exposiciones 'Mecenazgo y coleccionismo en la Casa de Alba', 'Modigliani y sus amigos', 'Balenciaga y el arte', 'Obras maestras del Barroco', 'Chagall y el Mediterráneo' y 'Sorolla a través de la luz' serán las primeras muestras que albergará el nuevo Museo Internacional de Las Cigarreras, que prevé abrir sus puertas a finales de este año.

Así, la junta de gobierno ha aprobado este martes la convocatoria de un procedimiento negociado sin publicidad, para contratar el servicio de comisariado, diseño, producción y montaje de seis exposiciones temporales en la antigua Casa de la Misericordia por 3.761.999 euros, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La contratación se lleva a cabo con la empresa Light Art Exhibitions, que cuenta con los permisos y compromisos de los propietarios de las colecciones y presenta un proyecto de exposiciones "exclusivo", ideado específicamente para esta sala, por lo que estas muestras solo pueden ser realizadas por ellos, según consta en el informe y ha detallado el Ayuntamiento.

Los plazos de la contratación contarán desde la fecha del acta de inicio de la prestación hasta el desmontaje y traslado de la sexta y última exposición, que se prevé que finalice en el segundo semestre de 2029.

En este contexto, la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha asegurado que la puesta en marcha del Museo Internacional de Exposiciones Temporales de Las Cigarreras va a suponer "un antes y un después para la vida cultural de Alicante".

Además, ha resaltado que las exposiciones serán "de una calidad impresionante" y alicantinos y visitantes podrán disfrutarlas en "un edificio histórico recién reformado como es la Casa de la Misericordia, dentro del complejo de Las Cigarreras", que se va a convertir en "un punto de referencia esencial para el eje Alicante Nuevo Centro", ha sostenido.