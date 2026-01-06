El Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026 factura 122,9 millones de euros en la Comunitat, un 2,05% menos

Gente comprando lotería para el Sorteo Extraordinario de ‘El Niño’, a 29 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press

El Sorteo Extraordinario de El Niño ha cerrado la edición de 2026 con una facturación total de 122,9 millones de euros en la Comunitat Valenciana, lo que supone un 2,05% menos en las ventas, según los datos provisionales difundidos por Loterías y Apuestas del Estado.

Por provincias en Valencia se han vendido 11,4 millones, lo que supone un 3,91% menos que el año anterior con 25,44 euros por habitante. En Alicante, se ha facturado 41,3 millones, un 1,10% más, con un gasto de 20,34 euros por alicantino, y en Castellón 11,2 millones, un 1,41% menos, con un gasto de 17,92 euros por habitante.

En España, el Sorteo ha cerrado la edición de 2026 con una facturación total de 864.682.360 euros, lo que supone un incremento del 1,24% respecto a la recaudación de 2025.

El aumento de ventas refleja, según el operador público, la fidelidad de los jugadores y el arraigo de la tradición del 6 de enero en todo el territorio nacional.

En el conjunto de España el gasto medio por habitante se situó en 17,60 euros. Por comunidades, Castilla y León lidera el crecimiento del sorteo (+7,32%) y Andalucía encabeza la facturación por comunidades (128,1 millones de euros).

A la comunidad andaluza le siguen la Comunitat Valenciana, con 122,9 millones, y la Comunidad de Madrid, con 116 millones aproximadamente. Catalunya, con 92,6 millones, y Castilla y León, con 72,7 millones, completan el grupo de comunidades con mayor volumen de juego en este sorteo.

Si bien, no todas las autonomías experimentaron subidas. Canarias registró un descenso del 2,20% en las ventas, mientras que la Comunidad Valenciana cayó un 2,05%. También se anotaron ligeros retrocesos en Murcia, Baleares y País Vasco.

Loterías, que este año celebra 263 años de historia, sigue colaborando para ayudar a un millón de personas vulnerables al año (mayores, mujeres víctimas de violencia de género, migrantes o pacientes con cáncer) a través de las organizaciones sociales con las que colabora. Asimismo, también apoya a los deportes minoritarios, al deporte de base y al deporte femenino. Por ejemplo, apoyando a los y las deportistas olímpicos y paralímpicos para los Juegos de Invierno de Milano Cortina que se celebrarán en los próximos meses.

Por último, la empresa pública sigue colaborando para fomentar y hacer más accesible la cultura, y dentro de este ámbito destacan iniciativa como el 'Premio Loterías de cortometrajes con temática social' en colaboración con el Festival de San Sebastián, que celebrará este año su tercera edición.