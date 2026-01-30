La SoVaMFiC valora la aprobación del decreto de primaria como "paso relevante" aunque lo ve aún "insuficiente"

Archivo - Fonendoscopio médico. - UGT - Archivo

VALÈNCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFiC) ha valorado este viernes la aprobación del Decreto 9/2026, de 23 de enero, por el que se establece la estructura, organización y funcionamiento de la atención primaria y comunitaria del sistema valenciano de salud, y considera que es un "paso relevante" pero "insuficiente" para garantizar una atención primaria "fuerte, resolutiva y centrada en las personas", al tiempo que sostiene que "no responde plenamente a las necesidades reales de los equipos ni a las propuestas constructivas" trasladadas por esta entidad.

La entidad ha apuntado en un comunicado que el decreto reconoce el "papel central" y "eje fundamental e inicial" de la atención primaria pero, entre otras cuestiones, "no establece ratios máximas de pacientes por médico, ni mecanismos efectivos para garantizar la estabilidad de las plantillas y la relación profesional de referencia". "La longitudinalidad queda reconocida en el papel, pero no protegida en la práctica", señala la SoVaMFiC.

En segundo lugar, subraya que el decreto refuerza la accesibilidad y la "no demora" como objetivos explícitos de la atención primaria, articulando circuitos de gestión compartida de la demanda en función del motivo de consulta y del profesional "mejor capacitado" en cada caso pero no liga estos objetivos a "plantillas suficientes, cupos ajustados y tiempos de atención adecuados".

Por tanto, considera que el riesgo es "claro" de "más presión asistencial, más fragmentación y menos capacidad de ofrecer una atención clínica de calidad, personalizada y segura".

En relación con el modelo organizativo, señala que el decreto integra la atención primaria en las Agrupaciones Sanitarias Interdepartamentales (ASI) y desarrolla direcciones médicas y de enfermería, comités y jefaturas específicas pero considera que esta arquitectura "no garantiza suficientemente la autonomía" de esta área en la toma de decisiones sobre recursos, cartera de servicios y organización interna.

"El riesgo de un hospitalocentrismo reforzado sigue presente si no se acompaña de mecanismos claros de liderazgo y capacidad de decisión propios de la Primaria", recalca.

Sobre los equipos de Atención Primaria, sostiene que se ha producido un "avance parcial" pero "sin reconocimiento real del administrativo clínico" El Decreto define el Equipo de Atención Primaria y Comunitaria (EAPC) como "multidisciplinar amplio, que incluye explícitamente a personal administrativo, auxiliares administrativos, TCAE, trabajo social y otros perfiles, lo que supone un reconocimiento formal positivo".

No obstante, lamenta que no crea ni desarrolla la figura de administrativo clínico/auxiliar sanitario de atención primaria, que es "clave para una gestión de la demanda segura y eficiente", ni fija "dotaciones mínimas" por población o complejidad.

Por tanto, mantiene que "se pierde la oportunidad de profesionalizar y dimensionar adecuadamente un rol estratégico para la accesibilidad y la seguridad del paciente".

También se pronuncia sobre la docencia y la investigación, de las que destaca que están reconocidas en el decreto pero "sin tiempo protegido ni incentivos claros", ni regula el papel de las unidades docentes, tutores y centros de salud universitarios, ni vincula "de forma clara" la actividad investigadora a la carrera profesional.

IA Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

Otro de los puntos a los que hace referencia es que el decreto introduce la inteligencia artificial y la automatización de procesos como parte de la estrategia digital en atención, con el objetivo de mejorar eficiencia, calidad y equidad. A juicio de la SoVaMFiC, es una "oportunidad que exige cautelas" porque el texto "no concreta un marco de gobernanza específico, ni la participación estructurada de los profesionales en la selección y evaluación de herramientas, ni garantías de que la IA se utilice para reducir burocracia y liberar tiempo clínico, y no al contrario".

Por último, en relación con la coordinación sociosanitaria y acción comunitaria, la sociedad señala que el decreto avanza en esta cuestión y en la orientación comunitaria de la atención primaria pero "no concreta dispositivos ni tiempos mínimos para las actividades comunitarias en la Zona Básica de Salud, ni perfila con claridad el rol del trabajo social sanitario como referente de comunitaria y fragilidad". "Sin organización ni tiempos protegidos, la acción comunitaria corre el riesgo de quedar relegada", concluye.

La SoVaMFiC se pone a disposición de la Conselleria de Sanidad y de ma mesa técnica para evaluar el "impacto real" del Decreto sobre la carga asistencial, la longitudinalidad y la calidad de la atención; corregir los déficits detectados mediante desarrollo reglamentario, instrucciones y acuerdos de gestión que refuercen "de verdad" a la primaria y "acompañar, desde el conocimiento de la práctica diaria y la evidencia científica, la construcción de una atención primaria y comunitaria fuerte, resolutiva y atractiva para profesionales y ciudadanía".