Spanish Brass actuará en Francia, Estados Unidos o Corea del Sur durante 2026

Archivo - Spanish Brass - ALBERTE PAZ GARZA - Archivo

VALÈNCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Spanish Brass, uno de los quintetos más reconocidos de la música de cámara, inicia la temporada 2026 con una intensa agenda de conciertos, giras internacionales y actividades pedagógicas. Durante el año prevé actuar en varias ciudades españolas y viajar a países como Francia, Estados Unidos o Corea del Sur.

Durante los primeros meses del año, el grupo de viento-metal combina conciertos en solitario, grupales, giras educativas y clases magistrales en conservatorios y universidades de prestigio, tanto en España como en el extranjero.

Arrancó la temporada el pasado miércoles con el espectáculo didáctico 'Brass Brass Brass' en Albuixech (Valencia), tras lo que ofrecerá una 'masterclass' en el Conservatorio Superior de Música de Castelló de la Plana el próximo martes.

El jueves 22 de enero, Spanish Brass ofrecerá un concierto en el Teatro Moderno de Guadalajara, antes de viajar a Francia para participar el sábado 24 en el 6ème Concours National de Trompette en Lormont.

A finales de enero, el grupo emprenderá una gira por Estados Unidos que incluye clases magistrales en la University of South Carolina (día 28) y en La Jolla, San Diego (día 31), así como conciertos el día 29 en el Founder's Memorial Amphitheater de Greenville y el 1 de febrero dentro de la La Jolla Concert Series.

El mes de febrero estará marcado por una extensa gira en Gran Canaria, donde Spanish Brass realizará su espectáculo didáctico 'Brass Brass Brass' los días 5, 6, 7, 9, 10 y 11.

JUNTO AL COR DE LA GENERALITAT EN TORRENT Y XÀTIVA

El viernes 20 tendrá lugar uno de los proyectos destacados de la temporada: el concierto 'Spanish Brass & Cor de la Generalitat el Auditori de Torrent (Valencia), que será su próximo proyecto discográfico. Esta actuación está enmarcada dentro de la celebración del Festival Spanish Brassurround Torrent, cuya 19 edición se desarrollará del 20 al 22 de febrero.

Seguidamente habrá nuevos conciertos 'Brass Brass Brass', el día 24 en Sagunt y el 25 en el Puerto de Sagunto (Valencia), para culminar febrero con el concierto junto al Cor de la Generalitat en Xàtiva el día 27 y un concierto en Cox (Alicante) el día 28.

Más allá de los primeros meses del año, Spanish Brass ya tiene cerrada una gira en Corea del Sur en marzo, dentro del JIWEF Spring 2026, y prevé visitar países como Japón en junio, Croacia y otros destinos internacionales a lo largo de la temporada, consolidando así su proyección global.

Además, ya está abierto el periodo de inscripción al XIII Concurso de Composición del Festival SBALZ, que tendrá lugar en julio en Alzira (Valencia). El plazo para participar estará abierto hasta el 6 de junio.