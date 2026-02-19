La spin-off iPremom logra financiación europea para su tecnología dedetección temprana de preeclampsia

Archivo - Carlos Simón. ARCHIVO. - UV - Archivo

VALENCIA, 19 Feb.

iPremom --spin-off surgida de la Fundación Carlos Simón -- ha logrado el respaldo europeo para avanzar en el desarrollo clínico y regulatorio de su tecnología orientada a la detección temprana de preeclampsia.

De este modo, por segundo año consecutivo, una empresa surgida de la Fundación Carlos Simón ha sido seleccionada por el Consejo Europeo de Innovación dentro del programa EIC Accelerator, uno de los instrumentos de financiación "más exigentes" de la Comisión Europea para tecnologías 'deep tech' de alto impacto.

Tras la concesión obtenida en 2024 por Premium Fertility, ahora es iPremom la compañía que ha logrado el respaldo europeo para avanzar en el desarrollo clínico y regulatorio de su tecnología orientada a la detección temprana de preeclampsia.

Con ambas ayudas, el ecosistema científico impulsado desde la Fundación suma cerca de cinco millones de euros en financiación competitiva europea en dos ejercicios consecutivos.

El programa EIC Accelerator está diseñado para apoyar a empresas con tecnologías disruptivas y alto potencial de impacto clínico o industrial. El proceso de selección incluye varias fases de evaluación técnica y empresarial, con un porcentaje reducido de proyectos finalmente financiados en cada convocatoria.

Premium Fertility trabaja en el desarrollo de un dispositivo médico destinado a mejorar la precisión y eficacia de la transferencia embrionaria en fecundación in vitro, uno de los pasos críticos en reproducción asistida. Por su parte, iPremom desarrolla herramientas basadas en biomarcadores moleculares para identificar de manera temprana el riesgo de complicaciones en el embarazo como es la preeclampsia, una patología que afecta entre el 5 y el 8 por ciento de las gestaciones y que continúa siendo una de las principales causas de morbimortalidad materna y perinatal a nivel mundial.

Para el doctor Carlos Simón, presidente de la fundación, la repetición del reconocimiento europeo "confirma la solidez del enfoque adoptado". "EIC Accelerator exige excelencia científica, viabilidad tecnológica y capacidad de ejecución empresarial. Haber sido seleccionados en dos años consecutivos demuestra que la transferencia estructurada de investigación biomédica puede generar innovación competitiva a nivel europeo", asevera en un comunicado.

Ambas compañías avanzan ahora en sus respectivas fases de validación clínica y preparación regulatoria, pasos indispensables para la futura implementación de sus tecnologías en el entorno sanitario europeo.