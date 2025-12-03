STEPV celebra la salida de Rovira de Educación y pide a Ortí atender las exigencias antes de la huelga educativa

Archivo - José Antonio Rovira en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha celebrado la marcha de José Antonio Rovira de la Conselleria de Educación y ha reclamado a su sustituta, Mari Carmen Ortí, que atienda las reivindicaciones de los docentes antes de la huelga educativa convocada para el próximo 11 de diciembre.

La organización sindical ha reaccionado así tras conocer que la remodelación del Consell anunciada este miércoles por el 'president'. Juanfran Pérez Llorca, incluye la salida de Rovira como conseller de Educación y su paso al departamento de Hacienda.

STEPV celebra este relevo, "que ha estado exigiendo desde hace tiempo" y "especialmente durante la gestión nefasta de la dana de octubre de 2024, pero también por sus políticas contra la educación pública, con recortes de plantillas, incumplimientos de los autos del TSJ sobre el acuerdo de plantillas, ataques al valenciano o implantación del distrito único".

A la nueva consellera, le pide "negociar con los sindicatos lo antes posible para atender las demandas sindicales que han provocado la convocatoria de movilizaciones en el sector educativo desde el pasado 20 de noviembre".

En ese sentido, STEPV, CSIF, CCOO y UGT han convocado la primera jornada de huelga el próximo 11 de diciembre y advierten que, "si la Conselleria no reacciona, están previstas nuevas jornadas de huelga a partir de enero y hasta final de curso".

En cuanto tome posesión, avanzan que solicitarán una reunión con Ortí para "trasladarle de primera mano la problemática y las propuestas sindicales para mejorar las condiciones retributivas y laborales del profesorado y del personal de atención educativa y de administración y servicios de los centros educativos públicos".