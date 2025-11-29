STEPV, CSIF, CCOO y UGT convocan una huelga educativa el 11 de diciembre y exigen una negociación "urgente" con Llorca

Archivo - Imagen de archivo de una huelga en València. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO i UGT, con el apoyo de la Plataforma per l'Ensenyament Públic, han convocado una huelga general educativa para el próximo 11 de diciembre "en todo el sistema educativo público no universitario del País Valencià", al mismo tiempo que también han exigido una negociación "urgente y efectiva" con el recientemente investido como presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, para "revertir la brecha salarial y laboral existente" en el profesorado valenciano respecto a los demás del resto de España.

Así, en el marco de esta jornada, los sindicatos, tal y como han informado en un comunicado, enviarán una carta a Pérez Llorca en la que se expondrán las principales reivindicaciones salariales y laborales del profesorado. Además, también se subrayará la "necesidad" de un "cambio decidido" en la política educativa llevada a cabo por el Ejecutivo autonómico.

La misiva remarcará que el profesorado valenciano "no puede continuar situándose a la cola en salarios", mientras "se incrementan la complejidad de la atención educativa y la sobrecarga de trabajo" derivada de funciones administrativas, organizativas y pedagógicas "que no han sido reconocidas ni compensadas en ningún momento durante los últimos años".

También, las organizaciones convocantes denuncian que, en este periodo de 18 años, el colectivo docente "ha sufrido una pérdida acumulada de poder adquisitivo, recortes que todavía no se han revertido" y un "incremento constante de tareas" que dificulta el desarrollo de una educación pública de calidad.

"Por eso, la carta al presidente reclamará el impulso de un acuerdo plurianual de recuperación salarial, el abono de las pagas extra completas, la bajada de ratios, la reversión de los recortes de plantillas, la puesta en marcha de un Plan de Infraestructuras Educativas urgente, capaz de garantizar que los centros disponen de espacios dignos, modernos y suficientes para atender adecuadamente el alumnado, y la necesidad de defender el valenciano a la enseñanza y al conjunto de la sociedad", han añadido.

De este modo, se han organizado varias movilizaciones para el 11 de diciembre a las 9.30 horas, con concentraciones ante la Conselleria de Educación en la ciudad de València y las Direcciones Territoriales de Castellón y Alicante, en coordinación con la comunidad educativa y las plataformas locales en defensa de la enseñanza pública.

STEPV, CSIF, CCOO y UGT hacen un llamamiento al conjunto del profesorado y a la comunidad educativa para "secundar masivamente" la jornada de huelga y las movilizaciones convocadas, con la finalidad de dejar claro que "no habrá normalidad educativa mientras el Gobierno valenciano no aborde de manera decidida la brecha salarial, la sobrecarga de trabajo y la necesidad de mejorar las plantillas, los espacios educativos y las condiciones de trabajo".

"Las organizaciones reiteran que, solo a través de la unidad sindical y social, será posible exigir a la Generalitat la apertura inmediata de una negociación que permita equiparar el profesorado valenciano al del resto del Estado, revertir los recortes todavía vigentes y garantizar una educación pública de calidad, sostenida por recursos adecuados y un profesorado reconocido y valorado", han concluido.