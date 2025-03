STEPV destaca el aumento "espectacular" de la demanda de valenciano en enseñanza concertada y zonas castellanoparlantes

El sindicato señala que más de 230.000 familias no han votado en la consulta lingüística y augura "una fuente de conflictos" en los centros

VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha puesto en relieve el crecimiento "espectacular" de la demanda de valenciano en la enseñanza concertada y en las comarcas castellanoparlantes, donde se sitúa en el 30 por ciento en comparación a la oferta del 7% que se hacía durante el sistema de líneas que estuvo vigente hasta la entrada de la ley de plurilingüísmo en el curso 2019-2020.

Así lo sostiene el informe que el sindicato ha elaborado a partir de los resultados facilitados por la Conselleria de Educación sobre la consulta lingüística --celebrada entre finales de febrero y principios de mes-- y de los informes de enseñanza en valenciano realizados por STEPV en 2011 y 2017 que permiten comparar la oferta de valenciano en esos años con respecto a su demanda tras la consulta de la lengua base.

El informe se ha presentado este jueves en rueda de prensa a los medios y el portavoz de STEPV, Marc Candela, ha señalado que los datos recabados dejan ver que, tanto en la escuela concertada como en las comarcas de predominio castellano, se ha pasado de una oferta del 7 por ciento en el sistema de líneas, a una demanda del 30%, lo cual, a su juicio, representa un crecimiento "espectacular".

Asimismo, ha indicado que este incremento porcentual es "mucho más elevado" en la red pública, que pasa de una oferta del 40% a una demanda del 60%.

En cuanto a la demanda de valenciano en las comarcas castellanoparlantes, el portavoz ha resaltado que "en muchos casos" se supera el 30% sobre todo en las escuelas públicas. Como caso "extraordinario" ha destacado los resultados en la comarca de la Serrania donde más del 50% de las familias han optado por el valenciano. En la situación opuesta se encuentran la Vega Baja y la Plana de Utiel-Requena, las dos únicas comarcas donde la demanda queda por debajo del 10%.

No obstante, ha precisado que el informe está basado en los porcentajes facilitados por la Conselleria y no sobre los votos reales en cada uno de los centros en los diferentes niveles educativos sometidos a la consulta, por lo que ha incidido en que hay "un cierto margen de error" aunque considera que esto "no dificulta" las conclusiones a las que se ha llegado.

En este sentido, ha explicado que la radiografía se ha realizado comparando los resultados de la consulta y el sistema de líneas y no con la ley de plurilingüísmo porque este corresponde a un programa único mientras que los otros dos modelos están vinculados a las unidades de enseñamiento.

"QUIEN SE COME EL MARRÓN ES EL EQUIPO DIRECTIVO"

Respecto a la participación, el portavoz del sindicato ha advertido que en la consulta solamente participó el 58% de las familias, de manera que 239.000 alumnos no han votado para elegir la lengua en la que quieren recibir la enseñanza lo que deja en manos de los centros educativos esta elección.

"Esto puede ser una fuente de conflicto cuando tomen esa decisión porque las familias tampoco sabemos bien por qué no han votado", ha apuntado Marc Candela, al tiempo que ha planteado que "habrá un porcentaje que no ha podido votar, por las dificultades técnicas o los problemas que han tenido a la hora de identificarse, (...) pero habrá un porcentaje muy alto que no ha votado porque les da igual si va a valenciano o a castellano, pero igual hay otro porcentaje que ya veremos cómo reacciona cuando el centro le diga si va a valenciano o a castellano. Y ahí quien se come el marrón es el equipo directivo".

Por otro lado, los resultados del informe también permiten constatar la triple fragmentación del sistema educativo en relación con la lengua vehicular: territorial, por titularidad de centros y por niveles.

En cuanto a la fragmentación territorial, se refleja una división en un doble sentido: primero entre territorios (cuanto más al norte se opta más por el valenciano) y entre las zonas de predominio lingüístico (el castellano se impone en la mayoría de las comarcas castellanoparlantes).

Así, por titularidad de los centros, se muestra que las familias de los centros públicos apuestan mayoritariamente por el valenciano mientras que en los de la concertada mayoritariamente por el castellano a pesar de que se destaca una demanda del 30% en el conjunto de las familias de esta red educativa.

En lo relativo a los niveles educativos, se puede observar que a medida que los niveles van avanzando, la demanda de valenciano va reduciéndose. De manera que, en infantil la demanda de enseñanza en valenciano es 6 puntos mayor a la de la ESO.

Finalmente, Candela ha aseverado que los resultados de la consulta lingüística evidencian que las familias "imponen el valenciano" en la enseñanza, sobre todo, en las escuelas públicas donde la demanda ha sido mayoritaria".

Y, en este punto, ha abogado por "derogar la ley de 'libertad' educativa" para, a partir de ahí, "trabajar para construir un modelo de enseñanza que tenga el valenciano como eje vertebrador".